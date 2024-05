Sestri po smrti mame medicinskemu centru očitata več kot 60 nepravilnosti

Nina Kaiser in Jasna Jovović sta sestri, ki jima je pred sedmimi meseci v Medicinskem centru Medicor v Izoli umrla 80-letna mama Ana Jovović. "Mama je šla. Rekla, da gre samo na preiskavo, da pride jutri," pravi Nina Kaiser. A so jo v bolnišnici zadržali in jo 6. oktobra lani operirali na srcu. Naslednji dan je umrla.

Druga hči, Jasna Jovović je pojasnila, da so ji naredili trojni bypass. "Približno 12, 13 ur po operaciji je izkrvavela in umrla," je povedala. Po njeni smrti pa številna vprašanja, dvomi, očitki. Jovovićeva pravi, da jim niso dovolili, da bi se od nje poslovili. "Bilo je potrebnih pet ur mučnega, nezaslišanega pregovarjanja. Sva poslušali, da nimajo ključev, da ne vedo, koga naj pokličejo. Na koncu smo dobil pet minut pod nadzorstvom," je razočarana in zgrožena.

Štirikrat sta se hčerki pokojne sestali z vodstvom bolnišnice in osebjem, zahtevali odgovore, pojasnila o zdravljenju mame. "Doživeli sva zasmehovanje, ustrahovanje, žaljenje. Češ, kaj sta vidve po poklicu, jaz na ta vprašanja ne bom odgovarjala, nič vam nisem dolžna, iz principa. Nama je, recimo, en zdravnik rekel tudi: 'Pa kršimo zakon, šta se tu može, kršimo'," pripovedujeta.

Dodajata, da na prvem sestanku sploh niso vodili zapisnika, saj da naj bi bilo to potrebno samo za žive paciente. Glede na dokumentacijo, ki sta jo zahtevali od bolnišnice, po njunem mnenju operacija ni bila nujna, riziko smrti pa, da je bil večji, kot je bil predstavljen mami. "V obdukcijskem izvidu piše še, da je šlo za obdukcijsko diagnozo ateroskleroze srednje stopnje, ne pa hudo trižilno bolezen, kakor so povedali mami in kakor so prestrašili njo in nas," je povedala ena od njiju.