Sesul se je sistem UJP: so ogrožena plačila?

Spletna stran Uprave RS za javna plačila UJP ne deluje. Težava je posledica izpada električnega napajanja na Cankarjevi ulici v Ljubljani, do česar je prišlo danes zjutraj. Po izpadu elektrike se namreč ni izvedel avtomatski preklop na agregatsko napajanje, sporočajo z ministrstva za javno upravo.

Na terenu so že vzdrževalci Direktorata za informatiko in Direktorata za stvarno premoženje MJU ter ekipe Elektra Ljubljana, ki odpravljajo napako.

"Po zagonu agregatov so naši sodelavci s področja informatike sicer nemudoma začeli postavljati strežnike, vendar je zaradi nihanja električnega toka prišlo do ponovnega izpada ene faze in so posledično sistemi neodzivni," še sporočajo. Trenutno torej še vedno čakajo, da se ponovno vzpostavi elektično omrežje, nato pa bodo znova začeli s postavljanjem strežnikov.