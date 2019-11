Sesutje sistema: stranke na Upravni enoti Ljubljana brez dokumentov

Predsednik Sindikata upravnih enot Slovenije Miha Veladžić je za Dnevnik potrdil, da je prišlo izpada informacijskega sistema in sesutja celotne mreže. Zaradi sesutja na upravni enoti ne morejo elektronsko shranjevati skeniranih dokumentov, torej tudi strankam ne morejo izdajati odločb. Veladžić je še pojasnil, da o zastarelosti sistema elektronske hrambe dokumentov opozarjajo že nekaj časa.

Na ministrstvu za javno upravo so pojasnili, da njihovi sistemski inženirji in zunanji izvajalci težavo odpravljajo, a bo trajalo dalj časa.

Na Upravni enoti Ljubljana so za časnik povedali, da vzroka za nastalo napako ne poznajo, prav tako pa tudi ne vedo natančno, koliko dokumentov zaradi nedelovanja sistema čaka na odpremo. Nastali problem rešujejo tako, da v primerih, ko je to izvedljivo, naredijo dokumente izven sistema in jih bodo tja vnesli naknadno.

Kot izpostavlja časnik, državna uprava že od leta 1994 uporablja dokumentni sistem Spis. Zaradi njegove tehnološke zastarelosti je ministrstvo pred dvema letoma začelo s postavljanjem novega sistema Krpan, ki je že v uporabi na centrih za socialno delo in geodetski upravi. Nov program naj bi v celoti zaživel do leta 2024. Upravne enote naj bi bile z novim dokumentnim sistemom opremljene prihodnje leto. Ljubljanska bo na vrsti v zadnjem četrtletju.