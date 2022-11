Setev vrtnega cvetja

Kratek vodnik za gojenje poceni in lepih rastlin

Veliko ljudi sanja o vrtu, polnem cvetja. Pisane zelenice in dišeče cvetlične gredice ustvarjajo prijetno vzdušje in krasijo okolico hiše. Spomladi nastane vprašanje, katere vrste izbrati, da bo naš vrt videti pravljično. Odlična rešitev je nakup semen vaših najljubših cvetlic. Preberite si kratek vodnik o tem, kako sami pravilno posejete vrtno cvetje.

icon-expand

Kdaj sejemo rože Setev semen enoletnih cvetlic lahko začnete že marca in nadaljujete do konca maja. Najhitreje lahko posejemo na primer grobeljnik, sadrenko, rumeni katanec, dišeči grahor, volčji bob, sončnice, vrtne ostrožnice in modre glavince. Aprila lahko posejemo še več vrst. Med te vrste spadajo maki, klarkije, velike kapucinke, kozmeje, lepe očke, vrtne ognjiče, zlati kalifornijski mak in šeboj. Po "poscani Zofki" lahko posejete vrste, občutljive na mraz, kot so okrasne buče, navadna črnika, navadni tolščak, lepa cinija in okrasni koper. Poleg rastlin, posajenih neposredno v zemljo, se lahko odločimo tudi za lastno pridelavo cvetličnih sadik. Ta način gojenja zahtevajo rastline z dolgo rastno dobo in visokimi potrebami po toploti. Najbolj poznane rože v tej skupini so petunije, sporiševke, lobelije, cinije, navadni nepostarnik, leseneče gazanije, žajbelj in vodenke. Tukaj lahko najdete čudovita semena vrtnih rož.

icon-expand

Setev neposredno v tla Prostor za setev cvetja je najbolje pripraviti jeseni prejšnjega leta. Temeljito prekopana in z naravnim gnojilom pognojena zemlja naj pozimi počiva v globoko zarezani brazdi. V tem času se bo kompost ali gnoj dobro razgradil in v tla bo prišlo več kisika. Cvetlične vrste, ki so nekoliko bolj odporne na nizke temperature, se običajno posadijo v zemljo. Najbolje je, da so žlebovi za semena usmerjeni v smeri sever-jug. Tako bodo sadike dobile čim več svetlobe. Semena lahko sejete tudi razpršeno, kar zagotavlja bolj naraven učinek kot urejene gredice. Setev mora biti redka. Gosto sajenje in redčenje povzročita poškodbe korenin, kar oslabi rastline. Ko semena raztresete, jih je treba nežno pokriti z zemljo in površino rahlo poravnati. Semena je treba oskrbeti z vodo, da lahko začnejo kaliti. Ko imajo sadike po 2-3 prave liste, jih lahko redčimo, pri čemer pustimo le najmočnejše kose.

icon-expand