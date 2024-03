Šetinc Paškova in Grum v burni razpravi, skupne točke nista našla

V oddajo 24UR Zvečer sta prišla oba akterja, poslanka Mojca Šetinc Pašek in direktor Finančne uprave Peter Grum, ter spregovorila o nasprotujočih si obtožbah.

Kot je uvodoma Paškova dejala, jo je pristop Gruma negativno presenetil. "Takšnega blatenja s strani gospoda, ki dela kot javni funkcionar nisem pričakovala. To kar ste izvajali, je bilo zelo neprimerno, jaz nisem ne vas ne vaših sodelavcev žalila in ne blatila, sem zgolj navajala stvari, ki so se zgodile." Kot je dodala je navajala dejstva, zaradi katerih je bila zaskrbljena. "Mi smo zahtevali podatke za vse subjekte, pravne in fizične, ki so opredeljeni v aktu o parlamentarni preiskavi."

Grum je bil presenečen, dejal je, da je Šetinc Paškova najprej govorila da je šlo za en dokument, zdaj pa očitno potrjuje, da ne gre za en dokument. "Mimogrede, mi nismo ničesar objavili kar ne bi bilo objavljeno, ta podjetja so bila javno objavljena v uradnem listu, za vso javnost," je opozoril.

Do navzkrižja mnenj je prišlo tudi glede vprašanja koga obvezuje akt o odreditvi parlamentarne preiskave. Kot je Šetinc Paškova dejala, je v njihovi zahtevi zelo jasno pisalo, da je parlamentarno komisijo treba na ustrezen način seznaniti oziroma omogočiti vpogled v dokumentacijo, s tem pa je tako njih kot Furs zavezoval akt o odreditvi parlamentarne preiskave. Grum se ni strinjal. "Ne, akt zavezuje vas, mi ne beremo aktov, mi se odzovemo na vašo zahtevo, ki ste jo v zakonu o parlamentarni preiskavi poslali in mi smo sledili obsegu podatkov, ki ste jih vi zahtevali," je pojasnil. Ob tem je še dodal, da je poslanka Šetinc Paškova podpisala kar pet takšnih zahtev, ne le ene.

Časovni okvir pošiljanja dokumentacije

Kot je nadaljeval, se je Furs obrnil na preiskovalno komisijo in ji sam dal pobudo, da se časovno omeji in naj se zadeve nanašajo samo na nadzorne preiskave in inšpekcije. "To, kar ste vi napisali, zahtevate tudi vso dokumentacijo iz izvršb, napovedi... Mi smo zelo dobro pogledali kaj ste napisali in smo tako tudi ravnali."

Šetinc Paškova je pri tem vztrajala, da je bila preiskovalna komisija odrejena za obdobje med in pred volitvami v Državni zbor 2022 in da jih je to časovno obdobje omejevalo. "Vi ne razumete osnovnih pravnih dokumentov, to kar ste napisali je uvod, ki vam daje podlago za pridobivanje podatkov," ji je odvrnil Grum. "Mi pogledamo ali imate v skladu z zakonom o parlamentarni preiskavi pravico do teh podatkov, in ja imate jih, vaša stvar pa je ali greste preko vašega mandata ali ne."

Dodal je, da je Furs moral poslati dokumentacijo, ker edini razlog, da lahko pravni organ sploh zavrne tako zahtevo je po zakonu samo to, če bi skritje takega podatka lahko povzročilo mednarodno škodo ali pa bi povzročilo nevarne okoliščine v državi. "Ti podatki so zahtevani pod grožnjo sodnega zasega, torej če mi ne bi odgovorili in posredovali podatkov, bi jih lahko oni pridobili prek sodišča in bi jih mi morali dati.