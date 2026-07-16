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Slovenija

Sever države je namočilo, na jugu požarna ogroženost še velja

Ljubljana, 16. 07. 2026 11.07 pred 44 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Uprava RS za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Inšpektorat in Policija bosta tam prenehala s poostrenim nadzorom. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena z 8. julijem, ostaja v veljavi.

Tam je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
FOTO: Arso

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, še naprej izvajala poostren nadzor.

V zadnjih dneh je namreč predvsem severni del države dobro namočilo, zato je uprava lahko sprejela tak ukrep.

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