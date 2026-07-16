Sever države je namočilo, na jugu požarna ogroženost še velja

Tam je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, še naprej izvajala poostren nadzor.

V zadnjih dneh je namreč predvsem severni del države dobro namočilo, zato je uprava lahko sprejela tak ukrep.