Sever države zajele nevihte in toča

Z nekaterih delov Gorenjske poročajo o silovitih nalivih in tudi toči, ki je padala v Kranjski Gori. Območje Jesenic je popoldan dosegla nevihta z nalivi in močnimi sunki vetra. Krajevne plohe in nevihte so zvečer napovedane za severni del države.

Močnejša nevihta s točo v vasi Hraše, severno od Lesc. V Kranjski Gori je nastala nevihta z nalivom in točo. Ponoči se bo sicer ozračje umirilo in zjutraj bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Sicer pa nas po napovedih vremenoslovcev ob koncu tedna lahko čaka nov, že četrti vročinski val to poletje.