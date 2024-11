35 let po akciji Sever: 'To je bil prelomni trenutek'

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob 35. obletnici akcije Sever poudarila, da ima akcija pomembno mesto v mozaiku slovenskih prizadevanj za demokratično družbo in lastno državo. Bila je znanilka večjih družbenih in političnih sprememb, hkrati pa vplivala na razvoj nadaljnjih demokratičnih procesov v Sloveniji in jih tudi zavarovala.

Na slovesnosti, ki so jo v Cankarjevem domu v Ljubljani pripravili pod njenim častnim pokroviteljstvom, je Pirc Musar spomnila, da so bile razmere ob koncu 80. let prejšnjega stoletja v nekdanji skupni državi zelo zahtevne. "Nacionalistična politika je, s ciljem centralizacije in zmanjševanja avtonomije delov federacije, kot vzvod uporabljala t.i. mitingaške množice. Namen teh aktivnosti je bil destabilizacija razmer in zmanjšanje zaupanja ljudi v politično oblast v Sloveniji," je dejala v slavnostnem govoru.

Dodala je, da so pred tem nasilno zamenjali oblast v Vojvodini, Črni gori in na Kosovu. "Vendar pa sta se, kot že tolikokrat prej, v slovenskih srcih tudi tokrat vnela neuklonljiva volja in upor za ohranitev družbenih vrednot ter za odločanje o lastni prihodnosti," je povedala ter vsem vpletenim izrazila spoštovanje in hvaležnost, da kljub tveganjem niso omahovali.

Po njenih besedah je bilo ključno, da so bili takratni odločevalci, miličniki ter organi za notranje zadeve pogumni in odločni, da bodo preprečili prihod množice protestnikov ter zagotovili ustrezne ukrepe za javno varnost.

"Tako smo Slovenci in Slovenke poslali prepričljivo sporočilo, da na območju takratne republike obvladujemo razmere in varnostne strukture. To je bil prelomni trenutek, ki je pokazal odločnost, pripravljenost, strokovnost, usposobljenost in enotnost milice, organov za notranje zadeve in političnega vodstva ter podporo prebivalstva," je dodala.

Spomnila je še, da je tudi mednarodna skupnost slovenska prizadevanja za avtonomijo spremljala s previdnostjo in zadržanostjo. "Zato se moramo z vso jasnostjo zavedati smelosti in drznosti posameznikov, ki ste nesebično in požrtvovalno sodelovali v akciji Sever - tudi ob spoznanju, da lahko pride do nasilja, izgube življenj ter pravnih sankcij. Delovali ste etično in skladno s svojim poklicnim poslanstvom, to je zaščita in varovanje ljudi, premoženja ter človekovih pravic in svoboščin," je povedala.

Poudarila je, da so na temeljih te dediščine zgradili sodobno slovensko policijo. To kažejo postopna modernizacija in opremljanje, urejanje pogojev za delo, profesionalno in strokovno opravljanje nalog, pomoč pri naravnih nesrečah ter velika stopnja zaupanja v policiste.

"Zato bi ob tej priložnosti rada poudarila, da se Slovenke in Slovenci počutimo varne zaradi prizadevnosti vseh vas, upokojenih in aktivnih pripadnikov policije. Hvala vam za to," je še poudarila Pirc Musar.

Z akcijo Sever se je Slovenija zavarovala pred nasilnim posegom in morebitnim vojaškim udarom, ki bi močno obremenil demokratično preobrazbo naše države in otežil njeno pot k samostojnosti. Takratni slovenski organi za notranje zadeve so z njo zaščitili demokratične procese v Sloveniji in preprečili t. i. miting resnice, ki naj bi ga v Ljubljani pripravili 1. decembra 1989.

Do podobnih dogodkov je v letih 1988 in 1989 prihajalo v Srbiji, Vojvodini in Črni Gori, na njih pa so organizatorji zahtevali, da vsa država deluje proti težnjam Albancev na Kosovu.