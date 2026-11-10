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Severni medvedek greje mimoidoče, za gretje doma pa lahko dobite do 4.500 evrov

Ljubljana, 10. 11. 2026 09.57 pred 9 urami 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
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V Ljubljani in Mariboru mimoidoče razveseljuje simpatični severni medvedek, ki podarja grelne srčke. Panasonicova kampanja na igriv način opozarja na pomen topline, ki jo lahko podarimo drug drugemu, pa tudi na toplino doma, za katero lahko poskrbijo sodobne toplotne črpalke Aquarea. Ob njihovi vgradnji je ob izpolnjevanju pogojev mogoče pridobiti do 4.500 evrov nepovratnih sredstev Eko sklada.

V hladnejših jesenskih dneh lahko že majhna pozornost polepša dan. Prav na to opozarja Panasonicova promocijska kampanja, ki v Ljubljani in Mariboru na ulice prinaša prav posebnega obiskovalca – simpatičnega severnega medvedka. Ta mimoidoče vabi, da se za trenutek ustavijo, in jim podarja grelne srčke, s katerimi si lahko pogrejejo premražene roke.

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Kampanja z domiselnim sporočilom "Ekstremen mraz. Izjemna toplina." je pritegnila pozornost mimoidočih, ki jih je presenetila tako nenavadna podoba medvedka kot tudi uporabna drobna pozornost.

Grelni srčki, ki jih mimoidoči lahko vzamejo s promocijskega plakata, s preprostim pritiskom poskrbijo za prijetno toploto.
Grelni srčki, ki jih mimoidoči lahko vzamejo s promocijskega plakata, s preprostim pritiskom poskrbijo za prijetno toploto.
FOTO: Tara Fošner

Ena od mimoidočih je povedala, da jo je pritegnila predvsem možnost, da grelni srček s preprostim pritiskom aktivira in tako poskrbi za toploto. Videla sem, da so to srčki, ki jih pritisneš in aktiviraš, da se ogrejejo ter ti pogrejejo roke. Zato sem ga hitro vzela, je pojasnila. Srček namerava obdržati, saj ji bo prišel prav predvsem v hladnih zimskih dneh in na smučanju. Drugo sogovornico je pritegnila predvsem izvirnost promocijske postavitve. Na vprašanje, kaj jo v hladnih dneh najbolj pogreje, je odgovorila: "Kakšna dobra gesta." Grelni srček pa bo namenila nekomu drugemu. "Podarila ga bom sestri," je povedala.

Grelni srčki, ki jih mimoidoči lahko vzamejo s promocijskega plakata, s preprostim pritiskom poskrbijo za prijetno toploto.
Grelni srčki, ki jih mimoidoči lahko vzamejo s promocijskega plakata, s preprostim pritiskom poskrbijo za prijetno toploto.
FOTO: Tara Fošner

Prav takšne drobne pozornosti spomnijo, da toplina ni vedno povezana le s temperaturo, temveč tudi z občutkom, da nekdo misli na nas.

Za toplino doma tudi ob najnižjih temperaturah

Ko se jesenski dnevi prevesijo v zimo in temperature padejo, postane še pomembneje, kako učinkovito ogrevamo svoj dom. Med sodobnimi rešitvami so toplotne črpalke Panasonic Aquarea, ki izkoriščajo energijo zunanjega zraka za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode. Glede na izbrano konfiguracijo sistema omogočajo tudi hlajenje prostorov.

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Toplotne črpalke Aquarea združujejo energijsko učinkovitost, sodobno tehnologijo in prilagodljivost različnim vrstam objektov. Panasonic na svojem promocijskem plakatu izpostavlja štiri pomembne lastnosti sistema:

- Tiho delovanje: za prijetnejše bivalno okolje.

- Energijska učinkovitost A+++: za učinkovito izrabo energije.

- Ogrevalna voda do 75 C: možnost doseganja visokih temperatur ogrevalne vode pri ustreznih izvedbah.

- Pametno upravljanje: za preprostejši nadzor in prilagajanje delovanja ogrevalnega sistema.

Panasonic Aquarea ponuja sodobne rešitve za ogrevanje novogradenj in energetsko prenovo obstoječih objektov.
Panasonic Aquarea ponuja sodobne rešitve za ogrevanje novogradenj in energetsko prenovo obstoječih objektov.
FOTO: Tara Fošner

Pomembna prednost toplotnih črpalk Aquarea je njihova uporabnost tako pri novogradnjah kot pri prenovah starejših hiš. Lastnikom obstoječih objektov je lahko posebej zanimiva možnost povezave toplotne črpalke z že obstoječim radiatorskim ogrevanjem. Ob ustrezni izbiri modela in strokovni presoji ogrevalnega sistema tako ni nujno, da bi morali ob menjavi starega načina ogrevanja v celoti zamenjati tudi radiatorje.

Posamezne generacije Panasonic Aquarea ponujajo različne tehnične rešitve. Generaciji L in M uporabljata naravno hladivo R290, generaciji J in K pa hladivo R32. Nekatere izvedbe so posebej primerne tudi za prenove objektov, pri katerih so potrebne višje temperature ogrevalne vode.

Izbrane izvedbe toplotnih črpalk Panasonic Aquarea izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada.
Izbrane izvedbe toplotnih črpalk Panasonic Aquarea izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada.
FOTO: Tara Fošner

Izbira ustrezne naprave je odvisna od značilnosti objekta, toplotnih izgub, obstoječega ogrevalnega sistema in potreb gospodinjstva. Zato je pred odločitvijo priporočljivo pridobiti strokovno oceno in izbrati rešitev, ki bo ustrezala konkretnemu domu.

Do 4.500 evrov subvencije Eko sklada

Naložba v sodoben ogrevalni sistem je lahko ob ustreznem izpolnjevanju pogojev tudi finančno dostopnejša. Eko sklad v okviru javnega poziva omogoča pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje stavb.

Pri zamenjavi stare kurilne naprave s toplotno črpalko zrak–voda lahko upravičeni vlagatelji pridobijo do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar največ 4.500 evrov.

Toplotne črpalke Panasonic Aquarea zagotavljajo učinkovito ogrevanje doma tudi v hladnih zimskih razmerah.
Toplotne črpalke Panasonic Aquarea zagotavljajo učinkovito ogrevanje doma tudi v hladnih zimskih razmerah.
FOTO: Tara Fošner

Na seznamu toplotnih črpalk, ki izpolnjujejo tehnične pogoje Eko sklada, so tudi izbrane izvedbe Panasonic Aquarea. Pri tem je pomembno preveriti konkretni model oziroma kombinacijo notranje in zunanje enote, saj upravičenost do subvencije ni samodejno zagotovljena za vse naprave posamezne generacije.

Javni poziv je namenjen fizičnim osebam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Do spodbude so upravičene naložbe, izvedene od vključno 1. marca 2026 dalje, v legalno zgrajenih stavbah na območju Slovenije. Vlogo za subvencijo je mogoče oddati po zaključeni naložbi, skupaj z zahtevanimi dokazili in dokumentacijo.

Toplina, ki jo lahko vzamemo s seboj – in ustvarimo doma

Panasonicova promocijska kampanja s severnim medvedkom na prijeten in igriv način povezuje dve obliki topline. Grelni srček lahko poskrbi za toplejše roke med sprehodom po mestu, sodobna toplotna črpalka pa za prijetno temperaturo doma tudi takrat, ko zunaj pritisne mraz.

Panasonicovo sporočilo o učinkovitem ogrevanju doma spremlja mimoidoče tudi na mestnih avtobusih po Ljubljani.
Panasonicovo sporočilo o učinkovitem ogrevanju doma spremlja mimoidoče tudi na mestnih avtobusih po Ljubljani.
FOTO: Tara Fošner

Panasonic Aquarea je rešitev za vse, ki načrtujejo novogradnjo ali razmišljajo o posodobitvi ogrevanja v obstoječem domu. Ob ustrezni izbiri naprave lahko poskrbi za učinkovito ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode in tudi hlajenje. Z možnostjo pridobitve nepovratnih sredstev Eko sklada pa je odločitev za sodobnejši način ogrevanja lahko tudi finančno ugodnejša.

Več informacij o toplotnih črpalkah Panasonic Aquarea in možnostih svetovanja je na voljo na spletni strani Panasonic Heating & Cooling.

Informacije o aktualnih subvencijah in pogojih pridobitve so objavljene na spletni strani Eko sklada.


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