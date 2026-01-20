Naslovnica
Slovenija

Neobičajno močan severni sij nad Slovenijo: 'Najbolj divja aurora doslej'

Ljubljana , 20. 01. 2026 07.51 pred 1 uro 2 min branja 37

Avtor:
Anja Kralj
Severni sij

Zaradi povečane Sončeve aktivnosti je bil nad Slovenijo viden severni sij, ki je bil za našo geografsko širino neobičajno močan. Srečneži, ki so ujeli žarečo predstavo na nebu, poročajo o 'najbolj divji aurori doslej'. Močna sončna aktivnost je tokrat ustvarila bleščeče prizore na nebu na nepričakovanih območjih na svetu. Lahko bi celo motila satelitsko komunikacijo in natančnost GPS.

Ekipa Meteoinfo je objavila več fotografij spektakularnega severnega sija nad Slovenijo.

Lovci na čudovit pojav so bili navdušeni.Nekateri srečneži so 'najbolj divjo auroro' doslej občudovali v neverjetni kulisi gora, kar je prineslo še posebej mogočne podobe. 

V 27 letih opazovanja severnega sija še nikoli nisem videl tako intenzivnega pojava, je bil navdušen lovec na nevihte in geolog dr. Jure Atanackov.

O neverjetni predstavi na nebu poročajo tudi iz Hrvaške. 

Kot je že pojasnil naš hišni prognostik Rok Nosan, je ta barvit pojav posledica močne Sončeve nevihte, ki jo povzročijo eksplozije, ki neprestano nastajajo v notranjosti Sonca. Nekatere med njimi so tako izrazite, da tok nabitih delcev – protonov in elektronov – zapusti površje Sonca in se usmeri proti našemu planetu. Ti delci se nato ujamejo v Zemljino magnetno polje in ko pridejo v stik z molekulami v zraku, reagirajo in pri tem zasvetijo. Zaradi velike oddaljenosti med Soncem in Zemljo običajno mine vsaj kakšen dan, da posledice Sončevega izbruha opazimo v naši atmosferi.

Kot pove že ime, se severni sij oziroma aurora borealis pojavlja predvsem na severu celine. Še zlasti je ta pojav pogost na območjih, ki ležijo znotraj polarnega kroga. V obdobju, ko je Sonce bolj dejavno, pa lahko severni sij občasno opazujemo tudi pri nas. Intenzivnost in pogost pojavljanja severnega sija je namreč močno odvisna od Sončeve aktivnosti, ki običajno sledi 11-letnemu ciklu.

Severni sij je torej svetloba, ki jo oddajajo atomi in molekule v ozračju po trku z nabitimi delci iz sončevega vetra. Pojavlja se v nekaj značilnih barvah, pri čemer je najpogostejša barva zelena. 

Najmočnejša geomagnetna nevihta v zadnjih 20 letih

Močna sončna aktivnost je tokrat ustvarila bleščeče prizore na nebu in to na nepričakovanih območjih na svetu. Lahko bi celo motila satelitsko komunikacijo in natančnost GPS-a, poroča CNN. Geomagnetna nevihta, ki je po moči ocenjena na četrto od petih stopenj, spremlja Center za napovedovanje vesoljskega vremena (SWPC) Nacionalne vremenske službe. "Trenutno poteka močna nevihta sončnega sevanja S4 – to je največja nevihta sončnega sevanja v več kot 20 letih," je sporočil SWPC. Nazadnje so bile takšne ravni izmerjene leta 2003. Potencialni učinki so omejeni predvsem na vesoljske izstrelitve, letalstvo in satelitske operacije, pojasnjujejo.

Geomagnetni vihar ali geomagnetna nevihta je pojav, pri katerem se pod vplivom močnejšega in bolj dinamičnega sončevega vetra Zemljino magnetno polje stisne, zmanjša in spreminja. Med geomagnetnim viharjem se obroč polarnega sija razširi in polarni sij je viden dlje od polarnih območij proti ekvatorju. Močnejša kot je geomagnetna nevihta, dlje proti ekvatorju je viden polarni sij. 

severni sij slovenija

bibaleze
