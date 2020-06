Severni veter osušil in ogrel ozračje, na Gorenjskem že ob šesti uri 22 stopinj Celzija

Višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki je bilo v preteklih dneh vzrok za nestabilnost ozračja, se s svojim središčem pomika proti Črnemu morju in izgublja vpliv na vreme pri nas, nad naše kraje pa se širi območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim zrakom. Ker se nahajamo na vzhodnem robu anticiklona, marsikje piha okrepljen severni veter, ki je najizrazitejši pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami, kjer najmočnejši sunki dosegajo okoli 70 kilometrov na uro. Še močneje piha v višjih legah, na Kredarici tudi nad sto kilometrov na uro.

Pred nami so večinoma sončni in občutno toplejši dnevi.

V krajih z vetrom je bilo današnje jutro neobičajno toplo. Na Brniku so že ob šesti uri izmerili 22 stopinj Celzija. Sicer pa je pred nami večinoma sončen dan. Marsikje bo do večera še pihal okrepljen severni veter, ki bo izrazitejši na Štajerskem, Koroškem, Gorenjskem in v Prekmurju. V najtoplejših krajih osrednje Slovenije in na Primorskem se bo popoldne ogrelo do 30 stopinj Celzija, drugod bo nekaj stopinj manj.

Kakšno vreme lahko pričakujemo v nadaljevanju tedna?

Torek bo marsikje najbolj sončen dan tega tedna, ko bomo na nebu le izjemoma opazili kakšen oblak. Na Štajerskem in v Prekmurju bo še pihal zmeren severni veter, drugod bo vetra malo ali pa ga sploh ne bo. Zjutraj bomo v večjem delu Slovenije izmerili od 10 do 14, v krajih z vetrom okoli 18 stopinj Celzija, čez dan pa pričakujemo od 25 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija.