Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Severni vetrovi v pesku razkrili razbitino iz 19. stoletja

Nantucket, 29. 09. 2026 08.58 pred 26 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.V.
Ostanki ladje Warren Sawyer

Nevihta je na Nantucketu v ameriški zvezni državi Massachusetts razkrila ladijsko razbitino, ki je bila zakopana več kot stoletje. Erozija je vzdolž južne obale tega otoka v Massachusettsu razkrila velik del lesenih razbitin v bližini čistilnih bazenov. Domneva se, da ostanki pripadajo ladji Warren Sawyer iz 19. stoletja, ki je decembra 1884 nasedla blizu plaže Miacomet.

Razbitina ladje se je iz peska prikazala že prej. Deli ladje so se na istem odseku južne obale otoka Nantucket pojavili decembra 2022 in v začetku leta 2023, ko so ostanke preučili pomorski arheologi iz Massachusettsa.

David Robinson, direktor in glavni arheolog pri odboru za podvodno arheološko dediščino zvezne države Massachusetts, je za lokalni medij Nantucket Current povedal, da na novo razkriti ostanki očitno pripadajo isti ladji.

Warren Sawyer je bila lesena jadrnica, ki je prevažala bombaž in odpadno železo iz New Orleansa v Boston, ko jo je močan veter zanesel s smeri. Ladja je nasedla 22. decembra 1884. S poškodovane ladje so naposled rešili kapitana Edwina L. Saundersa ter sedem članov njegove posadke. Med novim neurjem januarja 1885 je ladja razpadla, njeni razbitini pa sta se razkropili po obali.

Severovzhodni veter je večino minulega konca tedna udarjal po Nantucketu z močnimi sunki, močnim dežjem in visokimi valovi. Veter s hitrostjo od 72 do 99 kilometrov na uro je bil pogost na Cape Codu in otokih, nekatere obalne lokacije pa so zabeležile sunke nad 96 kilometrov na uro, je sporočila Nacionalna vremenska služba v Bostonu/Nortonu. Na Nantucketu je bil med nočno plimo tudi nevihtni val, zaradi česar je prišlo do manjših obalnih poplav.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ta kombinacija visoke vode, močnega vetra in velikih valov je še posebej učinkovita pri preoblikovanju peščene obale Nantucketa. Velik del otoka je sestavljen iz peska in drugega rahlega materiala, ki so ga za seboj pustili ledeniki, zato lahko valovi med močnimi nevihtami premaknejo velike količine usedlin. Južna obala je v preteklosti doživela tudi nekatere najvišje stopnje erozije na otoku.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ladja nevihta

Vandalizem v Medvodah: neznanec uničil vozilo gasilcev

Poslanci imajo vprašanja za Janšo

24ur.com Iz globin morja na površje 'priplavala' več stoletij stara razbitina
24ur.com Na dnu Michiganskega jezera našli razbitino 'izgubljenega' luksuznega parnika
24ur.com Blejski zaklad, ki se je na dnu jezera skrival kar 1200 let
24ur.com Zahtevno delo potapljačev med ruševinami porušenega mostu v Baltimoru
24ur.com Na plažo naplavilo na stotine čevljev iz viktorijanskih časov
24ur.com Luksuzno jahto, na kateri je umrl tudi tehnološki tajkun, bodo dvignili z dna morja
24ur.com Turistična ladja s 50 potniki trčila ob splitsko obalo in potonila
Priporoča
  • 1
  • 4
  • 2
  • 5
  • 6
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovener
29. 09. 2026 10.18
Glede na to, da je ta članek spada pod novice iz Slovenije se je Janez očitno z Trumpom dogovoru - Slovenija da Ameriki Grendladnijo , Američani pa nam Massachusettsec.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Damjan Murko z družinsko fotografijo navdušil splet
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Dončić razkril ganljivo darilo hčerke Gabriele
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
Ko misel na šolo povzroča strah in tesnobo
zadovoljna
Portal
Nihče ni verjel, da bo trajalo, danes pa praznujeta že drugo obletnico
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Ovni bodo zagnani, ribe iščejo pozornost
Ženske po 40. letu pogosto spregledajo ta vitamin, posledice pa hitro občutijo
Ženske po 40. letu pogosto spregledajo ta vitamin, posledice pa hitro občutijo
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
Torbica, ki jo letošnjo jesen želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
Če želite močnejše noge, ne delajte samo počepov: ta vaja krepi mišice, ki jih pogosto zanemarimo
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Ali čokolada povzroča migreno ali je le opozorilni znak?
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
cekin
Portal
Zaradi teh navad lahko izgubite tudi 150 evrov na mesec
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Obvezna božičnica 2026 bo višja: za koliko in kdaj bo na računih
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
Na tem otoku tujci množično kupujejo nepremičnine: cene letijo v nebo, država pripravlja omejitve
Split: bi pustili napitnino po takšnem sporočilu?
Split: bi pustili napitnino po takšnem sporočilu?
moskisvet
Portal
Skočil je z višine 52 metrov: vratolomni skok, ki je že več kot 40 let skoraj nedosegljiv
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Zakaj odrasli moški izgubljajo prijatelje? Razlog je precej bolj preprost, kot se zdi
Meja med zasebnostjo in skrivnostmi v partnerskem odnosu se lahko hitro zabriše
Meja med zasebnostjo in skrivnostmi v partnerskem odnosu se lahko hitro zabriše
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
Fluorid in atomska bomba: je res končal v naši vodi kot odpadek?
dominvrt
Portal
Trik, ki navdušuje: dve sestavini za bleščečo straniščno školjko
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Hiše iz 80. let so spet priljubljene za nakup, a skrivajo nekaj dragih pasti
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Se spomnite tega pohištva? V naše domove je prineslo svežino in barve
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
okusno
Portal
Zahtevna torta iz MasterChefa: sodniki so bili nad rezultatom navdušeni
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Brez mesa, a polnega okusa: Sanja Sirk ima odličen recept za hitro kosilo
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
voyo
Portal
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961