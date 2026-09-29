Severni vetrovi v pesku razkrili razbitino iz 19. stoletja

Razbitina ladje se je iz peska prikazala že prej. Deli ladje so se na istem odseku južne obale otoka Nantucket pojavili decembra 2022 in v začetku leta 2023, ko so ostanke preučili pomorski arheologi iz Massachusettsa.

David Robinson, direktor in glavni arheolog pri odboru za podvodno arheološko dediščino zvezne države Massachusetts, je za lokalni medij Nantucket Current povedal, da na novo razkriti ostanki očitno pripadajo isti ladji.

Warren Sawyer je bila lesena jadrnica, ki je prevažala bombaž in odpadno železo iz New Orleansa v Boston, ko jo je močan veter zanesel s smeri. Ladja je nasedla 22. decembra 1884. S poškodovane ladje so naposled rešili kapitana Edwina L. Saundersa ter sedem članov njegove posadke. Med novim neurjem januarja 1885 je ladja razpadla, njeni razbitini pa sta se razkropili po obali.

Severovzhodni veter je večino minulega konca tedna udarjal po Nantucketu z močnimi sunki, močnim dežjem in visokimi valovi. Veter s hitrostjo od 72 do 99 kilometrov na uro je bil pogost na Cape Codu in otokih, nekatere obalne lokacije pa so zabeležile sunke nad 96 kilometrov na uro, je sporočila Nacionalna vremenska služba v Bostonu/Nortonu. Na Nantucketu je bil med nočno plimo tudi nevihtni val, zaradi česar je prišlo do manjših obalnih poplav.