Severni del Slovenije bo pobelil sneg

Po dveh sončnih dneh nam bo druga polovica tedna prinesla oblake in padavine. Najhladnejši zrak se bo zadrževal na severu Slovenije, kjer se bo meja sneženja že v noči na petek spustila do višjeležečih alpskih dolin, v petek čez dan in v noči na soboto pa bo lahko pobelilo tudi nekatere nižje ležeče kraje Gorenjske, Koroške, Štajerske in Prekmurja. Najslabše razmere v prometu je v prihodnjih dneh pričakovati na območju Rateč in Kranjske Gore ter na gorenjskih prelazih, kjer lahko do nedelje zvečer lokalno zapade več kot pol metra snega, precej snega bo, kot vse kaže, zapadlo tudi na Bohinjskem.

Zadnje tedne je pri nas zaznamoval precej ustaljen vremenski vzorec. Edini večji padavinski dogodek smo imeli v začetku meseca, sicer pa smo se pogosto nahajali pod vplivom območja visokega zračnega tlaka in stabilnega vremena. Zaradi precej suhega vremena in pogoste inverzije v zadnjih tednih šest dni pred začetkom meteorološke zime sneg prekriva le visokogorje, a je tudi tu snežna odeja razmeroma skromna. Na Kredarici je bilo včeraj 45 centimetrov snega, kar je le polovica dolgoletnega povprečja. icon-expand Prvi sneg FOTO: iStock V prihodnjih dneh se bo snežna odeja v visokogorju močno odebelila, veliko snega bodo dobila tudi sredogorska smučišča in nekatere alpske doline. Vremenska slika nad Evropo se je namreč v tem tednu občutneje spremenila. Nad severnim Atlantikom se je zgradilo območje visokega zračnega tlaka. Zaradi vrtenja anticiklona v smeri urinega kazalca se je proti jugu celine začel spuščati občutno hladnejši zrak. En val mrzlega zraka je naše kraje dosegel že v preteklih dneh, še en pa se nam bo približal ob koncu tedna, ko bomo po daljšem obdobju spet deležni večje količine padavin. Nad našimi kraji se bosta v prihodnjih dneh srečevali dve temperaturno različni zračni masi. Padavine, ki bodo nastajale na meji med toplim in hladnim zrakom, se bodo z višinskim jugozahodnim vetrom pomikale proti severu države, kjer bo v prihodnjih dneh dovolj hladno, da bo občasno snežilo vse do nižin. Kaj lahko pričakujemo? Prve padavine se bodo na zahodu in jugu Slovenije pojavile že danes okoli poldneva ter se zvečer in v prvem delu noči postopno razširile nad večji del države. Sprva bo povsod deževalo, ponoči pa bo dež v višjeležečih alpskih dolinah začel prehajati v sneg. Jutri zjutraj bo predvidoma začelo snežiti tudi na Bohinjskem, drugod po nižinah bo še deževalo. Meja sneženja bo v večjem delu Slovenije na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Zelo zimsko bo v prihodnjih dneh na območju Rateč in Kranjske Gore ter na gorenjskih prelazih, kjer lahko do nedelje zvečer lokalno zapade več kot pol metra snega. Kot vse kaže, bo precej snega zapadlo tudi na Bohinjskem, drugod po nižinah bo snega večinoma le za vzorec. Petek bo oblačen s pogostimi padavinami. Od severovzhoda bo k nam dotekal hladnejši zrak. Ohladitev bo najizrazitejša na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, kjer se bo meja sneženja sredi dneva ali popoldne ob močnejših padavinah marsikje spustila do nižin. V osrednji Sloveniji bo snežilo do nadmorske višine okoli 600 metrov, še nekoliko višje pa bo meja sneženja na jugu Slovenije. V noči na soboto in čez dan se bodo še pojavljale padavine. V alpskih dolinah bo ves čas snežilo, drugod se bo meja sneženja zaradi dotoka toplejšega zraka od jugozahoda počasi dvigala. V soboto popoldne se bo v večjem delu Slovenije dvignila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Tudi nedelja in ponedeljek bosta v znamenju oblakov in občasnih padavin. Meja sneženja se bo marsikje spet približala nižinam. icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com Po podatkih Arsa prvi sneg po nižinah v povprečju zapade ob koncu novembra ali v začetku decembra. V krajih na okoli 500 metrov nadmorske višine se to zgodi približno deset dni prej, še prej pa seveda v višjih legah. V Ratečah je tako prvi dan s snežno odejo drugi november. Prvo sneženje nižinam sicer le redko prinese debelejšo snežno odejo. V prestolnici v povprečju zapade devet centimetrov snega. Največ snega je ob prvem sneženju zapadlo leta 1994, in sicer 32 centimetrov, a se je to zgodilo razmeroma pozno, tik pred božično-novoletnimi prazniki.