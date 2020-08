Severnoprimorski pokrajinski odbor DeSUS podpira Pivčevo

V strankinem pokrajinskem odboru Severne Primorske so v torkovem sklepu obsodili izjavo poslanske skupine glede njihovih zahtev o odstopu predsednice stranke, hkrati pa so zavrnili tudi nastopanje Tomaža Gantarja in njegovo ponujanje za predsednika stranke, saj je po njihovem mnenju politično sporno, je potrdil strankin govorec Janez Ujčič.

V poslanski skupini DeSUS so namreč po številnih očitkih glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji Pivčevo enotno pozvali k odstopu z mesta predsednice stranke, v nasprotnem primeru pa predlagali svetu stranke, da ji izreče nezaupnico. Gantar pa je med drugim dejal, da je pripravljen prevzeti vodenje stranke do kongresa, če bi člani sveta tako odločili.

Člani sveta DeSUS bodo o zaupnici predsednici sicer razpravljali v torek. Pred tem se v teh dneh sestajajo strankini pokrajinski odbori in sprejemajo različna stališča.

Tako je koroški pokrajinski odbor na torkovi seji izrazil zaskrbljenost zaradi dogajanja v stranki in nezadovoljstvo nad ravnanjem posameznikov, ki rušijo stranko. Podprl je nedavni sklep izvršnega odbora stranke, da svetu stranke predlaga sklic izrednega kongresa, na katerem bo predsednica Pivčeva ponudila glasovanje o zaupnici, povedal predsednik odbora Peter Pungartnik. Pojasnil je tudi, da niso želeli dajati vrednostnih sodb za nobenega posameznika v stranki, saj da imamo v državi oz. družbi ustrezne ustanove, ki morajo opraviti svoje delo. Ujčič pa je danes poudaril, da večina v koroškem pokrajinskem odboru stoji za Pivčevo.

Po Ujčičevih besedah sta doslej podporo Pivčevi od desetih pokrajinskih odborov izrekla še odbora Podravje in Ptuj-Ormož.

Danes bo zasedal še pokrajinski odbor Pomurje, kjer po Ujčičevih besedah prav tako pričakujejo večinsko mnenje v podporo Pivčevi, prav tako se bo danes sestal še dolenjski pokrajinski odbor. Ali se bo v teh sestal tudi gorenjski odbor, po Ujčičevih besedah ni znano.

Kateri odbori je ne podpirajo?

Nedavno pa je podporo Pivčevi odrekel južnoprimorski pokrajinski odbor, ki ga vodi Gantar. V sprejetem stališču so sledili predlogu poslanske skupine.

Pivčeva ne uživa podpore tudi v celjskem pokrajinskem odboru. Nezaupnico so ji izrekli tudi v pokrajinskem odboru Ljubljana, ki se je sestal že v začetku julija, torej še pred izbruhom afere o gostovanjih Pivčeve po Sloveniji.

Spomnimo

Predsednica DeSUS se otepa očitkov o mešanju službenega in zasebnega gostovanja na Krasu in v Izoli, kjer sta jo spremljala tudi sinova. Po izbruhu afere v medijih je zatrdila, da je račun za junijsko namestitev na Krasu poravnala sama. Agencija Vinakras tours ji ga je izdala 21. julija, sama pa ga je poravnala 24. julija, kar je dan po poročanju Dnevnika o njenem obisku na Krasu. Glede druge sobe v izolskem hotelu, kjer je prenočila junija, pa Pivčeva trdi, da je ostala prazna. Izolski župan Danilo Markočič se je odločil, da bo sam povrnil strošek za eno neupravičeno zaračunano sobo, saj so na občini ugotovili, da ena od rezerviranih sob ni bila zaračunana za namen, kot sta ga predvidevali rezervacija in naročilnica.

Račun za namestitev v Izoli, ki je bil izdan občini, so sicer za nazaj spreminjali in z njega brisali imena. Na vprašanje, ali lahko potrdijo poročanje Televizije Slovenija, da policija preiskuje ravnanje osebja v enem od hotelov v Izoli v primeru prenočevanja enega od državnih funkcionarjev, pa so na Policijski upravi Koper za STA pojasnili, da koprski kriminalisti vodijo predkazenski postopek zaradi razloga za sum, da naj bi bilo pri poslovanju ene od lokalnih skupnosti na območju koprske policijske uprave storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zaradi interesa preiskave več podatkov ne morejo posredovati.

Predsednica DeSUS očitke zavrača, tako tudi ni sledila pozivom k odstopu, pričakuje pa, da bo kongres tisti, ki bo odločal o njeni nezaupnici, in ne svet stranke, saj je kongres tudi tisti, ki jo je izvolil za predsednico.

Za Televizijo Slovenija je v torek dejala, da bo sprejela nezaupnico, če ji bo kot predsednici stranke izrečena. "Ali bom takrat izstopila iz DeSUS ali ne, v tem trenutku ne vem. A glede na to, da imam občutek, da se bo tudi stranka nekako razcepila oziroma razdvojila, mislim, da če bo klic ljudi k temu, da želijo sodelovati naprej z mano, potem bomo v tistem trenutku razmišljali o nekih drugih opcijah," je napovedala.