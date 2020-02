Severnoprimorski župani želijo od pristojnih obveščanje, zaskrbljeni tudi obrtniki

Župani severnoprimorske regije so na seji sveta regije v Ajdovščini med drugim govorili tudi o širjenju novega koronavirusa in sprejeli sklep, da pozovejo pristojne ustanove in ministrstvo za zdravje, naj jih redno obveščajo o trenutnem stanju in sprejetih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb. Obrtniška zbornica Slovenije pa opozarja, da goriški gostinci že čutijo posledice koronavirusa.

"Župani smo dali apel na pristojne državne inštitucije, da nas redno in tekoče obveščajo o stanju na tem področju v državi in regiji. V primeru pojava tega virusa v Sloveniji naj dajo tudi ustrezne napotke za delovanje za zajezitev bolezni," je povedal predsedujoči svetu regije, ajdovski župan Tadej Beočanin. Šempetrska bolnišnica pripravljena na morebitne bolnike s koronavirusom Novogoriški župan Klemen Miklavič je dejal, da je v nenehnem stiku z županom sosednje italijanske Gorice Rodolfom Ziberno, ki ga obvešča o vseh ukrepih na italijanski strani, kjer so zaradi pojava novega koronavirusa in več smrtnih primerov uvedli izredne razmere.

Koronavirus Italija FOTO: AP

V.d. direktorja šempetrske bolnišniceRadivoj Nardin pa je županom povedal, da so v bolnišnici pripravljeni na morebitne bolnike s koronavirusom. Že v kratkem naj bi jim z ministrstva za zdravje zagotovili hitre teste za odkrivanje obolelih in to v zadostnih količinah. Šempetrska bolnišnica je sicer zaradi epidemije gripe zaprta za obiskovalce, kar je preventiva tudi za preprečevanje okužb s koronavirusom. To po Nardinovih besedah še posebej velja za internistični oddelek, kjer je največ starejših z različnimi kroničnimi obolenji. Obrtniki zaskrbljeno spremljajo razvoj dogodkov, v težavah predvsem goriški gostinci Z Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) pa so sporočili, da razvoj dogodkov v zvezi z širjenjem koronavirusa spremljajo z veliko zaskrbljenostjo. "Posledice že občutijo slovenski obrtniki in podjetniki, ki posredno ali neposredno poslovno sodelujejo s Kitajsko, velike težave pa zaradi upada italijanskih gostov občutijo predvsem gostinci na Goriškem," so zapisali.

V zadnjih dneh se na zbornico obračajo številni člani, zlasti obrtniki in podjetniki z Goriške, ki meji z Italijo. Gostinci na tem območju zaznavajo drastičen upad italijanskih gostov, zato od države pričakujejo čimprejšnje ukrepanje. Nekatere gostilne na tem območju tako zadnje dni dobesedno samevajo. Mnoge slovenske obrtnike in podjetnike močno skrbi tudi dobava blaga s Kitajske v prihodnje, saj so številne tovarne na Kitajskem že zaprte. "Italija je zaradi razširjenosti koronavirusa že sprejela nekatere ukrepe, da bi pomagala prizadetim obrtnikom in podjetnikom. Tako je med drugim v času zaprtja obratov začasno ustavila plačevanje davkov in prispevkov za tiste, ki so zaradi koronavirusa utrpeli izpad oziroma škodo," sporočajo iz OZS in vladi predlagajo, da razmisli o uvedbi podobnih ukrepov.

"V OZS ob tem poudarjamo, da posledice koronavirusa ne vplivajo zgolj na velika podjetja. Še posebej občutljiva so mikro in mala podjetja, ki nimajo tako velikih finančnih rezerv in so tovrstnim kriznim situacijam še bolj podvržena," dodaja predsednik OZS Branko Meh. Obalne občine s pozivom vladi za prednostno obravnavo njihovega območja Istrske občine bodo vladi poslale poziv, naj njihovo območje zaradi večje izpostavljenosti koronavirusu obravnava prednostno, je po današnjem sestanku predstavnikov obalnih občin in drugih ključnih služb povedal koprski župan Aleš Bržan. Želijo še, da se testiranja na okužbo z novim koronavirusom izvajajo tudi v Kopru. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Koper, obalnih zdravstvenih ustanov, koprske izpostave uprave za zaščito in reševanje in Luke Koper. Po oceni Bržana je bil sestanek pravočasen, dobrodošel in potreben. Med drugim so na srečanju ugotavljali, da bo verjetno prišlo do težav pri nabavi zaščitne opreme. Na vlado bodo zato naslovili prošnjo, da sprosti blagovne rezerve, kljub temu, da ni razglašeno izredno stanje.

V obalnih občinah želijo namreč zagotoviti, da bodo zadostne količine zaščitne opreme na ustreznih lokacijah pravočasno. Kot je poudaril Bržan, je zaščitna oprema namreč prva stvar, ki jo kdorkoli, ki prihaja v stik s potencialno okuženimi osebami, potrebuje. Občine od vlade pričakujejo čim bolj jasna navodila Dogovorili so se tudi, da bodo obalne zdravstvene ustanove poskušale poiskati primeren prostor, ki bi bil skupen izolacijski prostor za območje celotne Slovenske Istre ter bi tako tudi izboljšali klinične poti. V Kopru so po Bržanovih besedah sicer že naročili izolacijski kontejner.