Severovzhod države zajel pas močnejših neviht, možna tudi toča

"Posamezne močnejše nevihte pričakujemo predvsem v severovzhodni Sloveniji, nevihtna aktivnost pa se lahko razširi tudi nad del Gorenjske, osrednje in jugovzhodne Slovenije. Zvečer se bo nevihtna aktivnost postopno umirila," napovedujejo na Arsu, kjer so za severovzhod izdali oranžno opozorilo.

Ob 16.30 je bila po podatkih Arsa velika verjetnost pojavljanja toče na Gorenjskem, Koroškem in v Podravju.

Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte z močnimi sunki vetra in intenzivnimi padavinami. Ročno prižgite zasenčene luči. Ustavljanje pod nadvozi in v predorih je prepovedano, opozarja Prometno informacijski center.

Nedelja bo sončna, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, opozarjajo na Arsu. Vročina bo sicer vztrajala vse do začetka julija, do takrat konkretnejše osvežitve najverjetneje ne bo.