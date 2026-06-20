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Slovenija

Severovzhod države zajel pas močnejših neviht, možna tudi toča

Ljubljana, 20. 06. 2026 16.40 pred 40 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
Radarska slika padavin

Agencija za okolje je za severovzhod države izdala oranžno opozorilo zaradi močnih nevihtnih celic. Nestabilno vreme se bo postopoma širilo, večerno umirjanje pa bo le prehodno pred prihajajočim vročinskim valom.

Prihod nevihte na spletni kameri Prepolje
Prihod nevihte na spletni kameri Prepolje
FOTO: Promet.si

"Posamezne močnejše nevihte pričakujemo predvsem v severovzhodni Sloveniji, nevihtna aktivnost pa se lahko razširi tudi nad del Gorenjske, osrednje in jugovzhodne Slovenije. Zvečer se bo nevihtna aktivnost postopno umirila," napovedujejo na Arsu, kjer so za severovzhod izdali oranžno opozorilo.

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Ob 16.30 je bila po podatkih Arsa velika verjetnost pojavljanja toče na Gorenjskem, Koroškem in v Podravju.

Verjetnost pojavljanja toče
Verjetnost pojavljanja toče
FOTO: Arso

Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte z močnimi sunki vetra in intenzivnimi padavinami. Ročno prižgite zasenčene luči. Ustavljanje pod nadvozi in v predorih je prepovedano, opozarja Prometno informacijski center.

Nedelja bo sončna, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija.

Temperature po Sloveniji ob 15. uri
Temperature po Sloveniji ob 15. uri
FOTO: Arso

V ponedeljek in torek bo povečini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, opozarjajo na Arsu. Vročina bo sicer vztrajala vse do začetka julija, do takrat konkretnejše osvežitve najverjetneje ne bo.

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KOMENTARJI4

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medusa
20. 06. 2026 17.28
Drzte se ljudje.Bog z vami.
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0 0
walter2
20. 06. 2026 17.25
Avstrijci imajo floto 8 protitočnih letal,Slovenija premore le eno.To je razlog pogostih uničujočih neviht na SV Slovenije!
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+1
1 0
štajerc65
20. 06. 2026 17.22
Hvala zračni protitočna obrambi na SV predvsem Maribor z okolico. Malo dežja je padlo, kazalo pa je precej hudo.
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0 0
flojdi
20. 06. 2026 17.07
..opazovanje kamniskega sedla je tudi zanimivo.od tam zna zelo hitro pridirkat" marsikaj.vcasih tudi v borih 15ih minutkah
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+2
2 0
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