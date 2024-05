Severovzhod Slovenije da največ vojakov, poklon Mariboru

Da je klasične odtenke zelene, tradicionalne barve Slovenske vojske, v zadnjih tednih popestrila vijolična, ni naključje. Mariboru so se želeli pokloniti tudi z marketinško kampanjo. Tja namreč na celodnevno in tudi večerno praznovanje svojega rojstnega dne skupaj z ljudstvom prihaja letošnja vojaška karavana. Dan Slovenske vojske je lani napolnil ljubljanske Stožice, letos enako računajo v mariborski dvorani Tabor.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil obrambni minister Marjan Šarec, je razlogov za izbiro tokratne lokacije več. Spomnil je, da je letos leto generala Rudolfa Maistra, ki ga je vlada razglasila na predlog ministrstva za obrambo. Maister je bil pomemben za vso Slovenijo, prav on ima zasluge za to, da je Maribor ohranil na našem ozemlju, je dodal.

Poleg tega tam domuje 72. brigada, ki se je zelo izkazala ob lanskoletnih uničujočih poplavah, znano pa je tudi, da prav iz severovzhodnega dela Slovenije prihaja največ pripadnikov SV, je naštel. "Zato bo Maribor dobil tisto, kar si zasluži, saj je za nas izjemno pomemben," je zatrdil.

Dnevno in večerno dogajanje Da bodo v torek, 14. maja, v štajerski prestolnici med 10. in 17. uro skušali predstaviti "vse tisto, kar Slovenska vojska premore", je dejal načelnik generalštaba SV Robert Glavaš. "Da vam povemo, da je tudi vaš sosed vojak," je tiskovna predstavnica SV Nina Raduha strnila namen dogodka. Obiskovalci bodo lahko spoznali prvine vojaškega delovanja, si ogledali opremo in tehniko, dogajanje pa bodo popestrile dinamične predstavitve, ki vedno pritegnejo veliko zanimanja. Na tak način enote – denimo vojaška policija, polk vojaškega letalstva, mornariški divizion – pokažejo, kdo so, zakaj so tukaj in čemu so namenjene. Lani so obiskovalci na platoju Stožic tako napeto opazovali, kako vojska rešuje ugrabljenca.

Večerni del se bo začel s svečanostjo, saj bodo na predvečer uradnega rojstnega dne Slovenske vojske najprej podelili priznanja in napredovanja v činih, potem pa se bo začel koncert, ki bo trajal do 20.30, kjer se bodo zvrstila znana glasbena imena."Ravno včeraj smo vadili z Vladom Kreslinom, ki je res večni otrok, kako je skakal," se je posmejal Rudolf Sternad, vodja Big banda orkestra SV. Z glasbenimi tovariši je novinarsko konferenco sicer popestril z dvema glasbenima vložkoma, vendar se mu je vmes že mudilo na naslednje vaje. Pojasnil je, da vojaški orkester namreč pravkar vadi novo slavnostno uverturo, ki je bila napisana posebej za dan Slovenske vojske. Kot je dejal, glasbeno delo po njegovih navedbah opeva ljubezen do domovine, tovarištvo, pogum, slogo in moč.

Vpogled v koncertni vložek slavnostnega večera nam je sicer med snemanjem nedavnega Popkasta Življenje v uniformi ponudila tudi vojakinja Tamara Hozjan, ki je tudi pevka v vojaški glasbeni skupini Naboj, vodja in vokalistka vojaškega prvega banda v Slovenski vojski. Ustvarili so prvo avtorsko pesem, ki ima vojaško vsebino, hkrati so se lotili še snemanja videospota. "Ker ti imaš to moč, kot predniki naši so jo nekoč. Ker ti imaš to moč, da premagaš temno noč. Ker ti imaš to moč, kot predniki naši so jo nekoč, za našo domovino tu smo zdaj, če kdo nas potrebuje, ne vprašamo, zakaj," je premierno zapela v našem studiu in požela aplavz, celotno izvedbo pa obljubila prav za dvorano Tabor.

Poleg Kreslina in Naboja bodo oder zavzeli tudi Nina Pušlar, Leopold I., Tokac in še eno glasbeno presenečenje, ki pa ga danes še niso želeli imenovati. Šarec je razkril le, da je gost povezan z Mariborom.

Vstopnice za koncert so v prodaji za simbolični znesek pet evrov, zbran denar pa bo šel v celoti v dobrodelne namene. Namenjen bo namreč za pomoč prizadetim v lanskih poplavah. Prav tistim, pri katerih se je vojska tako izkazala.

Šarec je dejal, da sicer ne želi špekulirati, koliko življenj je bilo rešenih s hitrim odzivom v tistih prvih kritičnih urah, prepričan pa je, da bi število sicer šteli čez 100. Takrat je bil aktiviran tudi akcijski načrt Vihra, ki predvideva aktivacijo sil Slovenske vojske v primeru naravnih nesreč večjega obsega in zagotavlja pomoč vojakov sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Helikopterske posadke so reševale od 4. avgusta naprej, v zraku so bili tako vojaški kot policijski helikopterji. Že isti dan je na poplavljenih območjih pomagalo okrog 100 pripadnikov SV z različno opremo, njihovo število je naslednje dni naraščalo skladno z zahtevami Civilne zaščite do okrog 600 pripadnikov z opremo, tehniko in sredstvi, ki so dnevno pomagali na prizadetih območjih po Sloveniji.

Osnovna naloga vojske je sicer urjenje za boj za obrambo države, a opravlja tudi druge naloge. Ena izmed nalog Slovenske vojske, opredeljenih v 37. členu Zakona o obrambi, je tako tudi, da "ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo sodeluje pri zaščiti in reševanju", je spomnil Glavaš. Oziroma kot je dejal Šarec: "Slovenska vojska je tukaj za slovenske ljudi. Državljani so lahko pomirjeni, da nekdo skrbi za njih." Priliv mladih se povečuje Dodal je, da stereotip vojaka, ki drži puško in se plazi skozi blato, ne drži več. Sodobno vojsko namreč sestavljajo različni poklici, po njegovih zagotovilih "ni poklica, ki ga ne bi potrebovali". Prav tako ne ločujejo po spolu, je pohvalil visok odstotek pripadnic SV. Zato bodo dan Slovenske vojske izkoristili tudi za to, da mladim predstavijo možnosti zaposlovanja.

Obrambni minister Marjan Šarec FOTO: Damjan Žibert icon-expand