Sevnica spet na svetovnem zemljevidu: 'V ponos nam je'

Na vprašanje, kako gleda na zmago Donalda Trumpa in dejstvo, da je Melania Trump zopet nazaj v Beli hiši, ta odgovarja: "Zadovoljni smo, da je Melania zopet postala prva dama. To je občanom zelo pomembno. Nam je v ponos in v veselje, predvsem tistim, ki se z družino Knavs malo bolje poznajo in imajo stike."