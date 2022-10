Sex pripomočki za najbolj poredne!

Za mnoge pare lahko seks sčasoma postane rutina. Čeprav ni nič narobe s predvidljivo spolno rutino, lahko včasih vodi v dolgočasje ali celo nezadovoljstvo.

Za vse, ki želite popestriti stvari v spalnici, pa tudi za tiste, ki so vam erotični pripomočki že dobro znani, vendar želite preizkusiti nekaj drugačnega, smo pripravili mnogo zanimivih predlogov. Od vibratorjev in dildov do opreme za vezanje in igrivih dodatkov, ki vam pomagajo spolno življenje dvigniti na višjo raven. Za tiste, ki imate radi malo bolj nagajive stvari, ponujamo tudi vrsto dodatkov, vključno z biči, verigami in prevezami za oči. Ne glede na to, ali iščete nekaj preprostega, s čimer bi začinili vaše posteljno življenje, ali pa ste pripravljeni raziskati svoje najbolj divje fantazije – zagotovo boste našli popolne erotične pripomočke za vas. 10 erotičnih pripomočkov za najbolj poredne 1. Lisice so klasičen način, da v svoje spolno življenje vnesete malo razgibanosti. Nadenite jih na partnerjeva zapestja ali gležnje in uživajte v raziskovanju novih položajev in načinov, kako zadovoljiti drug drugega. Prepričajte se le, da imate pri roki ključ, če stvari postanejo preveč intenzivne.

2. Preveza čez oči lahko pomaga okrepiti čute in doda element napetosti med seksom. Vaš partner bo nestrpno čakal, kakšna presenečenja imate zanj, ko mu boste zavezali oči. 3. Iščete nekaj drugačnega? Strap-on je popoln za pare, ki želijo raziskati nove spolne razsežnosti in svoje fantazije. S strap-on lahko kateri koli partner prevzame vlogo penetratorja, kar poskrbi za resnično vznemirljivo izkušnjo. 4. Pohištvo in naprave za seks so lahko odličen način za eksperimentiranje z novimi položaji in za doživetje nepozabne izkušnje. Izbirate lahko med različnimi možnostmi, kot so blazine, podloge, sex gugalnice in sex naprave. 5. Gag nedvomno poskrbi za najbolj poredne seksualne igre. Naj bo vaš ljubimec ali ljubimka tiho s tem odličnim pripomočkom, ki drži usta odprta za neomejeno raziskovanje. Gagi so popolnoma nastavljivi in prilagodljivi. 6. Kletka za penis je eden od seksualnih pripomočkov, ki bo v spalnico prinesel vznemirljivost in nekaj drugačnega. Kletka namreč poskrbi za prijetno stopnjevanje napetosti, saj moškim preprečuje doseganje popolne erekcije. 7. Dilatorji so primerni tako za moške kot ženske, ki si želite odkriti svoje najgloblje in najbolj občutljive točke. Moški pa se lahko odločijo tudi za čep za penis, ki bo prinesel nove razsežnosti in vzburjenosti. 8. Ovratnice in povodci so idealna izbira, če si želite doživeti vznemirljivost dominance in podložnosti. Omogočajo vam neomejeno izživetje različnih seksualnih fantazij, hkrati pa nudijo tudi potrebno varnost, saj so oblikovani tako, da je nošenje povsem udobno.

Sex pripomočki FOTO: Arhiv ponudnika

9. Komplet za privezovanje oziroma bondage oprema lahko v vaše spolno življenje prinese novo raven vznemirjenja in avanture. Z uporabo lisic, prevez za oči in druge opreme za suženjstvo lahko dodate element napetosti in nevarnosti, ki lahko resnično popestri stvari. Poleg tega je bondage opremo mogoče uporabiti tudi kot način za raziskovanje novih fantazij in za nepozabno zabavo. 10. Bič ali bičanje je lahko zabavno uporabljati med igranjem vlog ali ko s partnerjem raziskujete BDSM. Sprva se lotite stvari počasi in stopnjujte intenzivnost, ko bo obema postalo bolj udobno pri uporabi teh intenzivnih spolnih igrač. Kaj je BDSM in kako pristopiti k tej praksi? BDSM je akronim za suženjstvo in disciplino, dominacijo in podreditev ter sadomazohizem. Praktiki BDSM uporabljajo različne erotične pripomočke, ki jim pomagajo raziskati svoje spolne želje. Oprema za vezanje vključuje lisice, vrvi, zategovalce in preveze za oči. Oprema za disciplino vključuje biče, restraint sete in oprtnike. Oprema za dominacijo in podrejanje vključuje ovratnice in povodce.

Sex pripomočki FOTO: Arhiv ponudnika