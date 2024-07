Težave na upravni enoti Sežana: 'Vloge so zmeraj nepopolne, postopki se vlečejo nenormalno dolgo časa'

Alen Kalšek je podjetnik na področju gradbeništva in gradi objekte tako na Obali kot tudi na Krasu, prav pri slednjem pa ima največ težav. Če običajno na uporabno dovoljenje čaka 30 dni, na gradbeno pa od tri do šest mesecev, ima upravna enota Sežana povsem drugačne roke. "Na Upravni enoti Sežana čakaš na uporabno dovoljenje tri do šest mesecev, za gradbeno pa leto do leta in pol," se pritožuje Kalšek.

A to ni osamljen primer. Tarnajo namreč številni podjetniki, ki se po pomoč obračajo na obrtno zbornico. "Zadeve se čakajo leta, vloge so nepopolne, vedno so nepopolne. Zahtevajo se večkratne dopolnitve in namesto da bi pri prvi dopolnitvi vse zahtevali, je potem dopolnitev na dopolnitev po dopolnitvi in postopki se vlečejo nenormalno dolgo časa," pa komentira Marko Svetina, direktor Obrtne zbornice Sežana.

Zaradi tega trpijo posamezniki, ki čakajo na vselitev v nove objekte ali na povsem enostavna dovoljenja in dokumentacijo, trpi pa tudi posel, opozarja Svetina, ki upravni enoti očita, da je cokla v razvoje regije. Drugod gre vse skupaj bistveno hitreje.

"Delujemo v skladu z zakonom. Ker smo mi po obsegu tretja največja UE v državi, saj pokrivamo štiri občine, s štirimi različnimi prostorskimi akti, se ne moremo realno primerjati s sosednjimi UE. Poleg tega imamo vse UE podobne kadrovske probleme," pisno sporoča načelnik upravne enote Sežana Dušan Krt.

A prekipelo ni le podjetnikom, pač pa tudi občinam. Koordinacija županov kraške regije ugotavlja, da so postopki nedopustno dolgi, zaradi česar bi lahko tudi sami izgubili sredstva z evropskih razpisov, gre za več milijonov evrov. "Drži, tudi sami imamo prav konkreten primer pri črpanju evropskih sredstev. Gre za izgradnjo glasbene šole, zaradi nepravočasno izdanega gradbenega dovoljenja je to sedaj pod vprašanjem," komentira Maja Ravbar Nusdorfer, direktorica občinske uprave Sežana.

Sami predlagajo, da bi se zakon spremenil in bi lahko gradbena dovoljenja izdajale tudi upravne enote, ki sicer pokrivajo druga območja. Marsikdo poskuša stvari z mrtve točke reševati s pomočjo odvetnikov, zaradi česar nastajajo še dodatni stroški. Po mnenju Kalška pa bi moralo na tej točki ukrepati ministrstvo.

A na ministrstvu za javno upravo, kjer sicer zaznavajo težave, pravijo, da so te v večini pogojene prav s kadrovsko stisko, zato bodo, kot pravijo sami: "nadaljevali z izvajanjem ukrepov, ki se osredotočajo na zagotovitev dodatnih kvot dovoljenih zaposlitev na upravnih enotah, pred tem pa bo ministrstvo za javno upravo skupaj z načelniki na novo opredelilo prioritete zaposlovanja."

Koliko dodatnih zaposlenih bodo odobrili, predvsem pa kdaj bi ti lahko priskočili na pomoč pri reševanju postopkov, ki se vlečejo leta, pa še ni jasno.