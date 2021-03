'Sežig v Tešu v trenutnih okoliščinah ni izvedljiv'

Velenjski župan Peter Dermol je na današnji seji velenjskih svetnikov izpostavil, da bodo podpirali zlasti tiste projekte, ki ne slabšajo njihovega življenjskega okolja, ne ogrožajo ali negativno vplivajo na zdravje ljudi in ostalih živih bitij ter ki prispevajo k razvoju Šaleške doline, ohranitvi obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest.

Velenjski mestni svetniki so na podlagi mnenja delovne skupine za civilni nadzor nad projektom sosežiga odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj sklenili, da ta projekt v danih okoliščinah ni izvedljiv. Dejali so, da bodo tudi v prihodnje podpirali razvojno in tehnološko napredne projekte za pridobivanje toplotne oskrbe.

Svetniki so tudi ugotavljali, da se je strošek emisijskih kuponov v zadnjih treh letih povečal iz nič na štiri milijone evrov, kar je več od stroška energenta, in tako cenovno nevzdržno za končnega uporabnika.

Predstavniki velenjskega mestnega sveta pričakujejo, da bodo pristojna ministrstva podprla in sodelovala pri izbiri ter izvedbi okoljsko sprejemljive in cenovno optimalne variante daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini in ponudila podporo pri zagotavljanju različnih finančnih virov. Nadomestno varianto daljinskega ogrevanja morajo izvesti pravočasno, to je pred izstopom regije iz premogovništva.

Župan odgovora Janše še ni prejel

Šaleška dolina je v postopku prestrukturiranja premogovne regije, zato svetniki zahtevajo celovito obravnavo in odgovore na vprašanja, povezana z delovanjem in obratovanjem energetskih družb v njej. Dermol je predsedniku vlade Janezu Janši v začetku tega meseca poslal dopis, v katerem je ponovno izpostavil, da velenjski mestni svet pričakuje odobritev najzgodnejšega roka za prehod regije iz premogovništva v letu 2042 z možnostjo petletnega prehodnega obdobja, saj v krajšem obdobju zaradi zahtevnosti in obsežnosti del na odpravi posledic rudarske dejavnosti pravičnega prehoda ni možno izvesti. Odgovora predsednika vlade do danes še ni prejel.

Termoelektrarna Šoštanj (Teš) v šestem bloku zaradi izraženega nasprotovanja šoštanjskega občinskega sveta ne bo izvajal sosežiga odpadkov. O tem je pisno obvestil občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Prav tako Teš ne bo nadaljeval s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Po oceni Teša je sicer sosežig odpadkov smiseln in okoljsko sprejemljiv projekt, a se bodo držali obljube in spoštovali stališče lokalnih skupnosti. "Tako po zaključku pogodbenih obveznosti s pripravljalci poročila o vplivih na okolje in pridobivanju okoljevarstvenga soglasja ne bomo nadaljevali s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja," so navedli v Tešu.

O zapiranja Premogovnika Velenje leta 2033, ki so ga napovedali infrastrukturnem ministrstvu, je Dermol ocenil, da je ta letnica nevarna in prezgodnja, zato bo kmalu predlagal sklic izredne seje, na kateri se bodo svetniki opredelili do te napovedi.