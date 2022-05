In medtem ko je Evropska komisija sežig in sosežig umaknila s seznama trajnostnega ravnanja z odpadki, se zanju zanima vse več slovenskih občin. Poleg mariborske in kočevske tudi prestolnica - v sklopu energetsko-okoljskih ambicij ob napovedi ponovne kandidature to možnost omeni tudi župan Zoran Janković. Termoelektrarna in toplarna Ljubljana je namreč želji po okoljsko sprejemljivejšemu pridobivanju energije zadnja leta veliko investirala v plinske zmogljivosti, a ker cena plina vrtoglavo raste, se odpadki nudijo kot vabljivo alternativno kurivo.

Kot je v oddaji 24UR ZVEČER poudaril docent doktor Milan Brvar, vodja centra za klinčno toksikologijo in farmakologijo v ljubljanskem kliničnem centru, se z omejeno uredbo ne strinjajo, ker pristojni niso upoštevali njihovih glavnih predlogov, ki so jim jih podali. Nasprotujejo, da bi se koncesija podeljevala za dobo 30 let, in to brez predhodne presoje primernosti lokacije: "Jasno pa je, da se bo s podelitvijo koncesije že praktično določala tudi lokacija. Če bo dobilo koncesijo na primer podjetje Energetika Ljubljana, je jasno, da bodo sežigali v Ljubljani, in to brez neke predhodne presoje vplivov te sežigalnice na okolje. Sežiganje je lahko zelo problematično, predvsem v določenih krajih. Problematične so denimo doline in kotline, kot je Ljubljanska, ki je slabo prevetrena. Zavedati se moramo, da veter v Ljubljani piha v povprečju en meter na sekundo, na Dunaju piha petkrat hitreje ali celo v Koebenhavnu, ki ga večkrat primerjajo z Ljubljano glede sežigalnice, veter močno piha in vso to umazanijo odnese v Panonsko nižino in Severno morje. Ljubljana je zaprta kotlina in predvsem v hladnih mesecih se naredi temperaturni obrat in se bo ves ta strupen plin iz sežigalnice zadrževal v Ljubljani," opozarja, da se bodo stupene snovi pomikale k bolnišnicam, šolam.

Spomnil je, da so v priznani znanstveni reviji Lancet pred kratkim izračunali, da v Ljubljani že zdaj zaradi dihanja onesnaženega zraka letno prezgodaj umre več sto ljudi.