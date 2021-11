Največ štiri sežigalnice v državi le za odpadke, ki jih ni možno predelati

Po navedbah ministrstva Slovenija ne bo sledila praksam tradicionalno sežigalniških držav, kjer so mešani komunalni odpadki sežgani brez ali z minimalno stopnjo obdelave. Vzpostavljena je infrastruktura centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, v katerih se mešani komunalni odpadki mehansko in biološko obdelajo, pri čemer so frakcije odpadkov, primernih za recikliranje v okviru izvajanja javne službe, izločene in predane v postopke nadaljnje predelave.

V postopke termične obdelave bodo usmerjeni le odpadki oz. frakcije, ki jih ni možno reciklirati, zagotavlja ministrstvo.

Kaj je v predlogu uredbe?

V skladu s predlogom uredbe bi državno javno službo sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov na območju Slovenije izvajale največ štiri sežigalnice. Te bi sprejemale odpadke iz centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, pri čemer bi morali ti centri sežigalnicam zagotoviti ustrezno količino gorljivih komunalnih odpadkov v skladu s podeljeno koncesijo.