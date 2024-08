Seznam hiš za rušenje: bile so na njem, zdaj jih ni več

Po začetnem šoku, da bodo avgusta lani poplavljene hiše vendarle ostale, država jih je namreč 85 umaknila s seznama za rušenje, se prebivalci Gornjega Grada v Savinjski dolini sprašujejo, na kakšni strokovni podlagi je vlada sprejela takšno odločitev. V vasici Zgornji Dol je takšnih kar devet hiš. Krajani so skoraj eno leto živeli v nemogočih razmerah in niso obnavljali, ker so verjeli, da se bodo selili drugam. Državna tehnična pisarna s skupino strokovnjakov za vode je sicer prav danes obiskala prve objekte, ki so bili s seznama za rušenje odstranjeni. Zanje namreč iščejo individualne varnostne rešitve.