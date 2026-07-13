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Slovenija

Seznam, ki ga je Nato zavrnil: administrativna težava?

Ljubljana, 13. 07. 2026 18.15 pred 32 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Nika Kunaver
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Potem ko je postalo javno, katerih projektov Nato ni želel uvrstiti med ključne obrambne izdatke Slovenije, med njimi tudi prenove ljubljanske železniške postaje, nekdanji obrambni minister Borut Sajovic vztraja, da je težava v administraciji, ne pa v vsebini. Slovenija bi lahko bila sicer edina članica Nata, ki letos ne bi izpolnila zaveze o dveh odstotkih BDP za obrambne izdatke oziroma za vlaganja v svoje oborožene sile.

Kar se je do zdaj le špekuliralo, saj prejšnje vodstvo obrambnega ministrstva pod Borutom Sajovicem teh informacij ni želelo uradno razkriti, je zdaj postalo javno. O tem je prvi poročal RTV.

Gre za 360 milijonov evrov vredne naložbe, ki jih je Golobova vlada neuspešno želela uvrstiti med ključne Natove obrambne izdatke. Med njimi so tudi veliki državni infrastrukturni projekti: širitev pristanišča Luke Koper, širitev štajerske avtoceste, ki že poteka, in primorske avtoceste, ki je še v pripravi, drugi tir Divača-Koper ter prenova ljubljanske železniške postaje.

Projekte, kot je razvidno iz odgovora ministrstva za obrambo, ki ga zdaj vodi Valentin Hajdinjak, je Nato izključil s seznama.

In kaj na to pravi minister, ki je seznam sestavil? "Če je kaj zavezniško strateškega pomena, potem je to Luka Koper, drugi tir, ne železniška postaja Ljubljana, ampak vozlišče Ljubljana."

In nadaljuje, da težava ni v vsebini teh projektov – čeprav gre za infrastrukturne naložbe, namenjene prebivalcem Slovenije in gospodarstvu –, temveč v administraciji. Investitor teh projektov namreč ni obrambno, ampak infrastrukturno ministrstvo: "Če bi imeli ta sredstva predhodno na svojem računu in bi jih plačevali iz stroškov ministrstva za obrambo, se mi o tem danes sploh ne bi pogovarjali ..."

Da ti izdatki ne morejo biti vključeni v jedrne izdatke, saj ne ustrezajo definiciji, pa obrambno ministrstvo sporoča stališče Nata. Sajovičev naslednik danes javne objave sicer pred kamerami ni želel komentirati.

Je pa Slovenija sicer edina članica Nata, ki ni izpolnila domače naloge in obrambnih izdatkov ni dvignila nad dva odstotka BDP.

Da bo v prihodnje drugače, je pred dnevi na Natovem vrhu napovedal premier Janez Janša. Trumpov govor, s katerim je imel tudi kratko neformalno srečanje, pa je opisal takole: "Z njegove strani je bila izrečena kritika do tistih, ki so nekaj obljubili, a tega niso izpolnili. Ni posebej imenoval držav, če bi jih, bi bila Slovenija med njimi."

Ob tem je bil kritičen do odločitve Golobove vlade, ki je preklicala nakup osemkolesnikov Boxer. Ne le, da je država takrat plačala slabih pet milijonov evrov odškodnine, danes so ta vozila, je še dodal Janša, še enkrat dražja.


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KOMENTARJI2

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borjac
13. 07. 2026 20.36
Umazana rabota je to , da uničuješ z pljuvanjem po stari vladi , ugled Slovenije pa pada zaradi domačih izdaja..cev , kateri se za Domovino Slovenijo ne borijo .....kot to dela Janša , mislim da je bil načrt potrjen v Natu , sedaj pa bi vse to Janša popljuval ... ampak , SEDAJ PA BODO POSAMEZNIKI OD TEH 300 milijonov pobrali denar od ZDA in Židovskih prodajalcev orožja , Janša bo povečal osebne finance.
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Castrum
13. 07. 2026 20.33
Ko te ulovijo prkraji ali laži, se sklicuješ na administrativno napako in vse je v redu. V Sloveniji lahko, v EU pa te seveda razkrinkajo kot malega šolarčka.
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