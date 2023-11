Tržni inšpektorat: lažnih spletnih trgovin vedno več

Črni petek, s katerim se začenja sezona božičnega nakupovanja, je vedno bližje. Ker se takrat opravi še posebej veliko spletnih nakupov, ne bo odveč opozorilo, da ste kot spletni kupec prav hitro lahko žrtev goljufije. Na spletu se namreč pojavlja vse več lažnih spletnih trgovin, na Tržni inšpektorat pa je prispelo več prijav potrošnikov, ki so opravili nakupe prek različnih spletnih strani. In seveda ostali brez denarja in plačanega blaga.

Tržni inšpektorat opozarja, da so prejeli več prijav potrošnikov, ki so opravili nakupe prek različnih spletnih strani. "Gre za spletne strani, kjer trgovci prodajajo različne izdelke – bodisi priznanih blagovnih znamk ali pa povsem neznanih znamk. Nekateri ponujajo oblačila, obutev in različne modne dodatke, drugi ročno orodje in digitalne izdelke, tretji čudežna prehranska dopolnila ali zdravila, skratka vse, s čimer bi pritegnili potencialne kupce," opozarjajo.

icon-expand Popusti, nizke cene, brezplačna dostava ... mamljivo. Pa bi bilo bolje, da bi bilo sumljivo. FOTO: Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Še posebej vas vabijo k nakupu z obljubami o izredno nizkih cenah ter visokih popustih, goljufi pa so tako zelo prebrisani, da v spletnih trgovinah dodajo ime Slovenija ali Ljubljana, s čimer dajejo potrošnikom lažen občutek domačnosti in varnosti. A gre zgolj za lažen občutek varnosti, opozarjajo na inšpektoratu, kjer dodajajo, da varnosti ne zagotavlja niti URL naslov s končnico .SI, saj to ne pomeni, da je upravljavec spletne strani slovensko podjetje. Na inšpektoratu opozarjajo, da je spletno trgovino mogoče razmeroma hitro ustvariti, upravljavci spletnih strani pa velikokrat registrirajo več domen hkrati. Spletne trgovine so lahko aktivne ves čas ali pa jih upravljavci začasno umaknejo in kasneje ponovno aktivirajo. "URL-naslove hitro spreminjajo, tako da jih še ni mogoče povezati s spletnimi prevarami, zato je pri spletnih nakupih potrebne veliko previdnosti. Včasih spremenijo tudi ponudbo v spletni trgovini. Na takšnih spletnih straneh največkrat ne boste našli podatka o podjetju, ali pa bodo podatki izmišljeni. Nekateri sestavijo podatke več različnih legitimnih podjetij, navajajo celo sedeže podjetij, ki v Sloveniji opravljajo oglaševano dejavnost. Za komunikacijo s potrošniki se poslužujejo spletnih obrazcev ali pa elektronskih naslovov, ki so ustvarjeni pri brezplačnih ponudnikih elektronske pošte, kot npr. gmail.com, hotmail.com, yahoo.com itd. Nekateri imajo navedene tudi slovenske telefonske številke, ki pa so največkrat predplačniške, zato podatki o uporabniku niso znani, ali pa se telefonska številka nahaja v omrežju tujega operaterja in/ali z njo upravlja tuj ponudnik," pojasnjujejo na inšpektoratu. Seznam lažnih spletnih trgovin vse daljši Ker so goljufi še vedno korak ali dva pred organi nadzora in pregona, je seznam, ki so ga pripravili na tržnem inšpektoratu, nedokončan oziroma ga na inšpektoratu sproti dopolnjujejo. Za zdaj imajo na seznamu naslednje spletne strani:

bvarotgo.com www.converseinslovenija.com

byuip.shop www.desigualslovenija.com

cmyej.shop www.desigual-slovenija.com

dkhge.shop www.drmartensslovenia.com

favouriteor.online www.drmartenssi.top

feastor.online www.dinamik-celje.si

fertileor.online www.dakineslovenija.com

flushhry.online www.dopesnowslovenija.com

harmfulht.shop www.hokarunningslovenija.com

kgfhr.shop www.intimissimislovenija.com

kynto-ljubljana.com www.jordanslovenija.com

lbrde.shop www.jordansslovenjia.com

nikeislovenia.com www.jordansslovenija.com

ngdfk.shop www.jordansslovenia.com

pkgdj.shop www.jordanljubljana.com

qcasm.shop www.lacosteslovenija.com

qatredrzw.shop www.lascoteslovenija.com

qwaxcv.myshoplaza.com www.lasportivaljubljana.com

kynto-ljubljana.com www.longchampslovenija.com

thebox-slo.com www.marcjacobs-si.world

tropellyo.com www.maxeternal.com

smartshop-si.com www.nasxxy.com

sihtt.nyffgw.shop www.nb-slovenija.com

sunflowerda.com www.nikedunkslovenija.com

xntyl.shop www.nikeshoesslovenija.com

yogencus.com www.nikejordanslovenija.com

www.adidasyeezyslovenija.com www.nogometnishop.com

www.adidasoutletslovenija.com www.pumaslovenia.com

www.adidasoutletslovenija.com www.pumaslovenija.com

www.adidasslovenijashop.com www.pumaslovenijasi.com

www.adidasshopslovenija.com www.puma-slovenija.com

www.adidasslovenia.com www.palladiumslovenija.com

www.amiesuit.com www.palladium-slovenija.com

www.air-cevlji.store www.palladiumbootsslovenija.com

www.airjordanslovenija.com www.pecoattire.com

www.azurite.top www.salewaslovenija.com

www.belenkasslovenia.com www.shophq.online

www.boo-shop.eu www.shopxqd.online

www.camper-slovenija.com www.sidi-slovenija.com

www.calzedoniaslovenija.com www.sorelslovenja.com

www.cunour.com www.superfitslovenija.com

www.converseslovenijaonline.com www.teva-slovenija.com

www.converseallstarslovenija.com www.tofgh.shop

www.tvoutlet-si.com www.uggslovenijaoutlet.net

www.vans-slovenija.com www.vansljubljana.com

www.vivobarefootslovenia.com www.vejaljubljana.com

www.veja-slovenia.com www.vesrj.shop

"Po pregledu omenjenih spletnih strani ocenjujemo, da jim ne gre zaupati in bi lahko z uporabo teh spletnih strani postali žrtev prevare," opozarjajo na inšpektoratu in dodajajo, da so spletne strani prevedene v slovenski jezik, kar pa še ne pomeni, da gre za slovenskega prodajalca. "Spletni prevaranti največkrat tekste delno prevedejo s spletnimi prevajalniki, ki so vedno boljši, delno pa tekste enostavno kopirajo z drugih, verodostojnih slovenskih spletnih strani. Tako lahko spletna stran deluje povsem legitimno, za njo pa se skriva nekdo, ki preži na potrošnike."

Možnost plačila po povzetju ne pomeni nujno tudi dodatne varnosti, saj lahko prejmete bistveno drugačen izdelek od pričakovanega ali pa celo prazen paket.