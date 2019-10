Seznam se podaljšuje: sporno meso iz Avstrije umaknila še dva ponudnika

Uprava za varno hrano še podaljšuje seznam ponudnikov, ki so v Slovenijo dobavljalo oporečno meso iz avstrijske Lipnice. Na Upravi za varno hrano sicer še ne vedo, kaj je bilo sploh narobe z mesom, ki so ga Avstrijci izločili iz prodaje. Na seznamu so zdaj tudi Domače mesnine in Pohorske mesnine, skupaj torej že šest ponudnikov.

Doslej je pri nas meso umaknilo že šest nosilcev živilske dejavnosti: Kmetija Janežič d.o.o., Spirala d.o.o., Janko Sirc s.p., Vigros d.o.o., Domače mesnine d.o.o. in Pohorske mesnine d.o.o.

Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so zaenkrat potrdili, da še vedno nimajo uradnega podatka, zakaj je bilo sporno avstrijsko meso pravzaprav izločeno iz klanja, kot pa je v preteklih dneh povedal direktor Janez Posedimeso bržkone le ni bilo bolno in posledično nevarno. "Zakol bolnih živali v Evropi ni dovoljen, to se ne dela, razlog, zakaj se klavne polovice izloči, so pa različni, lahko so zahirani ali so kakšne druge spremembe," je zagotovil. V klavnici so dali v promet meso, ki ni izpolnjevalo zahtev UVHVVR je prejšnji teden prek EU sistema hitrega obveščanja o nevarnih živilih in krmi preko sistema RASFF prejela informacijo o domnevno spornem ravnanju v eni od klavnic v Avstriji in o možnosti, da je od tam prišlo meso, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, vstopilo v živilsko verigo.

svinjina FOTO: POP TV

Ob preverjanju so avstrijski organi ugotovili, da so v klavnici v obdobju od 17. 9. do 22. 10. 2019 dali v promet meso 17 prašičev in ene krave, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev. Iz evidenc, ki jih vodijo v klavnici, pristojni organi niso mogli ugotoviti točnega datuma, kdaj je meso posameznih živali šlo v promet, zato so avstrijske oblasti zahtevale umik vsega mesa iz tega obdobja. Avstrijski mediji so poročali, da so na avstrijskem Štajerskem aretirali 55-letnega poslovodjo omenjene klavnice, ki ga sumijo goljufije. Meso, ki bi ga morali zavreči, naj bi v klavnici uporabili tudi za proizvode, ki so potem vstopili v živilsko verigo. Kršitve naj bi ugotovili že pred štirimi leti, nanašale pa so se na očitke v zvezi z ravnanjem z živalmi. Na podlagi teh ugotovitev so uvedli strožji nadzor klavnice. Meso naj bi klavnica prodajala mesarjem, diskontom in v tujino, večje trgovske verige pa pri tej klavnici niso kupovale. 'Gre za škandal in neprimerno gospodarsko prakso' Zaskrbljeni so tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije, ker da Slovenija manjša število inšpektorjev, namesto, da bi ga večala. Pravijo, da bi nas moralo skrbeti, da se v večini evropskih držav krči sredstva za nadzor nad živili, ki prihajajo na prodajne police.

Meso FOTO: POP TV