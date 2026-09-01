Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Seznam: znan nabor tretjih predmetov za NPZ, katerega je dobila vaša šola?

Ljubljana, 01. 09. 2026 09.56 pred 58 minutami 1 min branja 6

Avtor:
D.L.
Tretji predmet na Nacionanem preverjanju znanja v 9. razredu (klik na sliko za povečavo)

Domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost, tuji jezik in drugi jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre (italijanščina, slovenščina). To je pet predmetov, ki jih je minister za izobraževanje določil kot tretji predmet na NPZ v 9. razredu. Katerega je dobila posamezna šola? Poglejte seznam.

Minister za izobraževanje Borut Rončević je s sklepom določil, iz katerega tretjega predmeta bodo devetošolci na posamezni osnovni šoli v tem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ).

Iz nabora predmetov v osmem in devetem razredu jih je izbral pet, in sicer so to: domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost, tuji jezik in drugi jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre (italijanščina, slovenščina).

Objavljen je tudi seznam, iz katerega je razvidno, katerega od izbranih tretjih predmetov je določil za posamezno šolo. Seznam prilagamo.

NPZ devetošolci opravljajo iz matematike in slovenščine oziroma na narodno mešanih območjih iz italijanščine oziroma madžarščine ter iz tretjega predmeta, ki ga določi minister za izobraževanje.

Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet naravoslovje.

Tretji predmet na Nacionanem preverjanju znanja v 9. razredu (klik na sliko za povečavo)
Tretji predmet na Nacionanem preverjanju znanja v 9. razredu (klik na sliko za povečavo)
FOTO: Ministrstvo za izobraževanje

Izpitni datumi

Nacionalno preverjanje znanja bo v letošnjem šolskem letu potekalo konec marca in v začetku aprila. Učenci tretjih, šestih in devetih razredov bodo 22. marca pisali NPZ iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine, 1. aprila pa iz matematike. 24. marca bodo šesti razredi pisali NPZ iz tujega jezika, deveti pa iz izbranega tretjega predmeta.

Seznam šol z izbranim tretjim predmetom na NPZ
npz nacionalno preverjanje znanja tretji predmet 9. razred

Rekordno poletje za Slovenijo: 2,2 milijona turistov

Golob zavrača imuniteto, odločanje DZ o tem 'nepotrebno'

24ur.com Osnovne šole izvedele, kateri bo tretji predmet na NPZ
Cekin.si Ministrstvo osnovnim šolam določilo tretji predmet na naslednjem NPZ
24ur.com Bodo na Hrvaškem uvedli celodnevno šolo brez domače naloge?
24ur.com Konferenca ravnateljev: V šolo se končno vračamo v normalnih razmerah
24ur.com Kaj tik pred začetkom novega šolskega leta najbolj skrbi devetošolce?
24ur.com Začelo se je novo šolsko leto, zaradi ujme pouk ponekod na nadomestnih lokacijah
24ur.com NPZ letos na klasičen način, na nekaterih šolah poskusno tudi v 3. razredu
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FrankCostello
01. 09. 2026 11.24
NPZ je ena velika neumnost!
Odgovori
0 0
Sventevith
01. 09. 2026 11.01
Zadnje čase vsi naši hlapci v DZ tulijo o enakih vatlih, zdaj pa dajo nekomu fiziko nekomu pa glasbo. Bravo!
Odgovori
+4
4 0
Boris OZZY
01. 09. 2026 10.49
To da imajo 5x različnih je skregano z vsem.. Tukaj ni nobene enakosti. Morali bi vsi dobiti enako in ne da je loterija. Tako lahko vidijo in dobijo primerjavo. Vse ostalo je bedarija.
Odgovori
+8
10 2
_endrug
01. 09. 2026 10.46
Eni fiziko, drugi glasbo. Na koncu pa se enako šteje. Pravično? No, meni je fizika lažja kot glasba...
Odgovori
+10
11 1
jurist
01. 09. 2026 10.45
a mi lahko nekdo pove, kdo je bil tako pameten, da je dal npz ravno čez velikonočne praznike? Res vrhunsko. Otroci in starši si takrat lahko vzamemo kakšen dan zase. Sedaj pa lepo na 1.4. matematika. A je to pogruntavščina prejšnje leve vlade ali ta sedanja tako pametno razmišlja...
Odgovori
+1
4 3
lakala28
01. 09. 2026 11.10
Za neumnosti in nečedne rabote vlade prevarantov predhodna leva vlada seveda ne bo odgovarjala. Čestitke vsem, ki so pripomogli pri samoizvolitvi vlade prevarantov.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Dragi šolarji, pogumno v novo šolsko leto
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
zadovoljna
Portal
Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
vizita
Portal
Kaj pomeni, če imate zjutraj grenak okus v ustih?
Cepljenje proti pasovcu lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt
Cepljenje proti pasovcu lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
cekin
Portal
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Učitelj s 25 leti delovne dobe lahko prejme več kot 4.600 evrov bruto
Učitelj s 25 leti delovne dobe lahko prejme več kot 4.600 evrov bruto
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
moskisvet
Portal
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Dopust, po katerem potrebujete še en dopust: zakaj se to dogaja?
Dopust, po katerem potrebujete še en dopust: zakaj se to dogaja?
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
dominvrt
Portal
Ko je Victoria videla, kaj je vzgojil David, ni našla besed
Kakšen mora biti delovni kotiček šolarja? Napake, ki vplivajo na zbranost in držo
Kakšen mora biti delovni kotiček šolarja? Napake, ki vplivajo na zbranost in držo
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
okusno
Portal
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Premiera
Premiera
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907