Seznam: znan nabor tretjih predmetov za NPZ, katerega je dobila vaša šola?

Minister za izobraževanje Borut Rončević je s sklepom določil, iz katerega tretjega predmeta bodo devetošolci na posamezni osnovni šoli v tem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ).

Iz nabora predmetov v osmem in devetem razredu jih je izbral pet, in sicer so to: domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost, tuji jezik in drugi jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre (italijanščina, slovenščina).

Objavljen je tudi seznam, iz katerega je razvidno, katerega od izbranih tretjih predmetov je določil za posamezno šolo. Seznam prilagamo.