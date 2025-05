Sezona alergij se podaljšuje

Ker so bili v 19. stoletju prepričani, da alergijo povzroča seno, so glavni simptom – rinitis – poimenovali seneni nahod. Govorimo seveda o alergiji na cvetni prah, s katero se pri nas spopada že skoraj vsak četrti prebivalec. In če je včasih veljalo, da spomladi težave povzročajo drevesa, na pragu poletja pa trave, se obdobje cvetenja in s tem težav – zaradi vse bolj zabrisanih letnih časov – podaljšuje. S tem pa se daljša agonija alergičnih oseb, ki se morajo kdaj odreči tudi užitkom v naravi in zaradi vdihovanja cvetnega prahu poseči tudi po zdravilih za lajšanje simptomov.