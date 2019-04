Sezona čemaža: ne zanašajte se na njegov vonj

Čemaž, jesenski podlesek, čmerika in šmarnica so rastline, ki imajo podobne podolgovate liste, zato so zamenjave pogoste in žal lahko tudi usodne za nabiralce. V Centru za klinično toksikologijo so od leta 2000 zdravili 32 ljudi, ki so čemaž zamenjali, večinoma s podleskom. Štirje so umrli.

Od leta 2000 so zdravili 32 hudih zastrupitev, štirje bolniki so umrli, preostale so uspešno rešili. Letos so imeli že nekaj sumov na zastrupitev, vendar niso nobene potrdili in je šlo k sreči za viroze.

Kot pojasnjujejo v ljubljanskem botaničnem vrtu: "Prezre se tudi kakšen list čmerike ali kaj drugega. Pride tudi zaradi nepazljivosti do zastrupitve, kljub temu, da rastlini razlikujejo in vsako posebej dobro poznajo."

Zdravila ni

Kot pojasnjuje Brvar iz Centra za klinično toksikologijo: "Vedno se pojavi slabost, bruhanje, bolečina v trebuhu, potem driska, pri čmeriki se to pojavi zelo hitro, že lahko po petnajstih minutah, pol ure bruhajo, predvsem bruhajo, medtem ko pri zastrupitvah z jesenskim podleskom se to pojavi malo kasneje, približno dve uri do 12 ur po zaužitju."

Zdravila ni, zato lahko zgolj lajšajo simptome, potem ko se naslednji dan pojavijo znaki odpovedi organov, po nekaj dneh pa še kostnega mozga, možne so tudi okužbe in krvavitve.

Če pa pacienti to preživijo, se pojavi počasi tudi odpadanje las, dlak, ker deluje ta strup tudi na lasne mešičke, pojasnjuje Brvar.

Ne priporočajo uživanja divjih rastlin

Kot opozarja Brvar: "Mi tega ne priporočamo, uživanja divjih rastlin, saj ni nobene potrebe za to, predvsem pa tega ne smejo jesti otroci, nosečnice, starejši ljudje, ki so bolj občutljivi na te zastrupitve in pri njih lahko to poteka hujše." Kljub temu ga ljudje nabirajo, ker naj bi razstrupljal organizem, zniževal holesterol in uravnaval krvni tlak. Zato moramo biti povsem prepričani, da rastlino res poznamo.

Kakšna je razlika med čemažom in podleskom? Na kaj moramo biti pozorni?

Kot pojasnjujejo v botaničnem vrtu: "Pri čemažu, če pogledamo, se tvori izrazit listni pecelj, medtem ko so pri jesenskem podlesku listi brez izrazitega listnega peclja." In še eno opozorilo:"Nikar se ne zanašajte na česnu podoben vonj, saj se ta med nabiranjem čemaža hitro prenese na roke in potem ne zaznamo več razlike."