Sezona čemaža: več oseb s prebavnimi težavami, dve hospitalizirali

V letošnjem letu so v sklopu 24-urne toksikološke posvetovalne službe obravnavali od 10 do 15 klicev pacientov. "Dve osebi smo imeli v UKC Ljubljana zaradi zamenjave čemaža s strupenim jesenskim podleskom tudi hospitalizirani, ob ustreznem zdravljenju sta obe osebi okrevali, pri eni je prišlo do prehodne jetrne okvare," je zapisala.

Zastrupitev z jesenskim podleskom sicer poteka v več fazah. Od dve do 12 ur po zastrupitvi bolnikom postane slabo, bruhajo in imajo bolečine v trebuhu ter hudo drisko, ki je lahko krvava. 24 do 72 ur po zastrupitvi pride do okvar srca, jeter, ledvic, trebušne slinavke in pljuč. Pri bolnikih, ki preživijo prvi fazi zastrupitve, se po štirih do petih dneh zaradi zavrtosti kostnega mozga zniža število belih krvničk in trombocitov, zato se poveča nevarnost za okužbe in krvavitve. Po dveh do treh tednih bolnikom izpadejo še lasje.

"V primeru prebavnih težav po obroku divjih rastlin, predvsem po obroku čemaža, moramo vedno pomisliti na zastrupitev z jesenskim podleskom. Ob vsakem sumu na zastrupitev s strupeno rastlino priporočamo čimprejšnji pregled pri zdravniku v urgentni ambulanti. Rastlino ali njene dele oziroma ostanke vedno vzamemo s seboj k zdravniku, saj bodo tako v bolnišnici veliko lažje prepoznali rastlino in ustrezno ukrepali," še svetuje Varl Turkova.