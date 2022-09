Sezona gob: iz gozda lahko odnesete dva kilograma gob na dan

Družbena omrežja te dni polnijo fotografije nasmejanih obrazov, ki kažejo polne košare gob. A na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so spomnili, da posamezni obiskovalec gozda lahko kot rekreativni nabiralec za lastne potrebe nabere dnevno največ dva kilograma gob. Ne sme pa nabrati tistih gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv. "Prekomerno nabiranje namreč škoduje tako gozdnim rastlinam ter glivi kot tudi celotnemu gozdnemu ekosistemu," so poudarili.

– Odtrgano gobo skrbno očistimo in jo položimo v košaro oziroma drugo sredstvo za prenašanje, ki mora biti zračno. Nikakor gob ne prenašamo v PVC-vrečkah in ostalih vrečkah, ki ne omogočajo pretoka zraka.

– Gobe, ki jih nabiramo, morajo biti razvite do te mere, da prepoznamo njene morfološke znake in smo tako tudi zaradi svoje varnosti prepričani, da je to goba, za katero zagotovo vemo, da je užitna ter da goba ni na seznamu zaščitenih vrst.

Prav tako lahko obiskovalec gozda rekreativno nabere na dan do dva kilograma plodov, mahov in kostanja ter do en kilogram zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.

Nespoštovanje določil rekreativnega nabiranja omenjenih gozdnih dobrin je prekršek, zato inšpektorji spišejo globe kršiteljem, če jih izsledijo. "Gozdarski inšpektorji bodo v jesenskem času izvajali inšpekcijski nadzor nabiranja gozdnih sadežev in plodov ter nedovoljene vožnje v gozdovih," so opozorili na MKGP.

Skladno z določilom Zakona o gozdovih mora lastnik gozda dopustiti v svojem gozdu čebelarjenje ter lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi. To pa ne velja za primere pridobitne turistične oziroma pridobitne rekreativne dejavnosti. Prost dostop pomeni prosto hojo oseb po gozdu ter drug dostop v gozd, ki se izvaja na lastno odgovornost in je v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.

Spomnili so tudi, da je pri dostopu v gozd z vozilom treba upoštevati omejitve, ki veljajo za uporabo na gozdnih cestah in ostalih gozdnih prometnicah. Režim za posamezno gozdno cesto je določen na tabli, ki stoji na vhodu na cesto. Kakršna koli vožnja po gozdnih vlakah, ki ni povezana z gospodarjenjem gozdom, je prepovedana. Vozilo se sme ustaviti in parkirati le do pet metrov od roba ceste, pri čemer ne sme zapreti gozdnih vlak ali kakor koli drugače omejevati gospodarjenja z gozdom in prometa. "Nespoštovanje določil ustavljanja in parkiranja v gozdu je prekršek, za katerega je zagrožena globa," so opozorili.

Vozilo se sme v gozdu ustaviti in parkirati le do pet metrov od roba ceste, pri čemer ne sme zapreti gozdnih vlak ali kakor koli drugače omejevati gospodarjenja z gozdom in prometa.

Spoštujmo gozdni bonton

Prav tako je dobro imeti v mislih, da smo na gozdnih tleh zgolj gostje v občutljivem ekosistemu in gostje na zemljišču, so izpostavili na MKGP. "Zato spoštujmo pravila lepega obnašanja," so poudarili.

Tako v gozdu ne puščajmo oz. odmetavajmo odpadkov, ne poškodujmo gozdnih dreves, gozdnega rastja, rastlin in gob, ne vpijmo ali kako drugače povzročajmo hrupa, saj s tem plašimo gozdne živali, ne kurimo in pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov in gob ne presegajmo dovoljene količine, so spodbudili na ministrstvu in še spomnili, da obiskovanje gozdnih rezervatov in pragozdnih ostankov ni dovoljeno.

V gozdovih v tem času marsikje poteka sanitarna sečnja dreves zaradi sanacije žarišč podlubnikov. "Dosledno je treba spoštovati opozorila izvajalcev sečnje in spravila. Ni se dovoljeno približevati sečiščem in spravilnim potem, saj s tem najbolj ogrožamo sebe, hkrati pa oviramo gospodarjenje z gozdom. Nespoštovanje približevanja sečišču in spravilni poti ima lahko hude posledice," so še izpostavili na MKGP.