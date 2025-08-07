Slovenija
Sezona gob v polnem teku
Iz Posočja, s Pohorja in z Dolenjske poročajo o čudovitih gobah, sezona je v polnem teku, splet so preplavile občudovanja vredne fotografije, predvsem jurčkov. Ponekod pa po gozdovih zato tudi precejšnja gneča. Ne zaletavajte se v gozd brezglavo, ne le da tistim, ki pretiravajo, grozi globa, kakšna je že? Tudi narava vam bo hvaležna. In seveda, gobe je treba dobro poznati
