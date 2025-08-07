Svetli način
Slovenija

Sezona gob v polnem teku

Maribor, 07. 08. 2025 20.02 | Posodobljeno pred 1 uro

Jana Ujčič
7

Iz Posočja, s Pohorja in z Dolenjske poročajo o čudovitih gobah, sezona je v polnem teku, splet so preplavile občudovanja vredne fotografije, predvsem jurčkov. Ponekod pa po gozdovih zato tudi precejšnja gneča. Ne zaletavajte se v gozd brezglavo, ne le da tistim, ki pretiravajo, grozi globa, kakšna je že? Tudi narava vam bo hvaležna. In seveda, gobe je treba dobro poznati

gobe slovenija gozd nabiranje kazen
inside1
07. 08. 2025 21.12
neumni tisti ki slike po netu objavljajo kje so nabralo....sam gužvo si kličejo v gozdove..... Ne raste pa to sedaj povsod, pri nas popolnoma nič, verjetno tudi padavin bilo premalo.
ReAnDa
07. 08. 2025 21.09
Razne kovine... Pa dober tek.
MucaNeGrize
07. 08. 2025 20.43
Slavku RESPECT...v kompletu...sedaj bo mogoče tudi kdo drug " prišel " na forum...kar je po eni strani ok...po drugi pa zelo slabo....
marker1
07. 08. 2025 20.10
+3
A že grozite z globami? Raje dokončajte sramoto nakupa na litijski in nakup zastarelih prenosnikov brez sistema. Zaradi nekaj jurčkov država ne bo obogatela.
Čombe
07. 08. 2025 20.19
+2
zaradi enega jurčka pa je izgubila 32mio :)
periot22
07. 08. 2025 20.09
+0
Plenje gozdov požrešnost gobarjev!
Pujček
07. 08. 2025 20.57
+0
Pleni jih pokvarjena cerkev.
