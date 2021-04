Pred odhodom v naravo poskrbite za zaščito pred klopi

Lymska borelioza se pojavlja sezonsko, od maja do oktobra, ko je aktivnost klopov največja. Razširjena je po vsej Sloveniji, najpogostejša je v novogoriški regiji. Cepiva proti tej bolezni ni, zato je pomembna zaščita pred vbodi klopa z ustreznimi oblačili in repelenti. Pri obolenju z lymsko boreliozo se po vbodu klopa v roku enega meseca pojavi rdečina, ki bledi na sredini, s tem pa dobiva obliko obroča. Ta običajno izgine v nekaj tednih. Bolezen lahko pusti trajne posledice na živčevju, sklepih in srcu.