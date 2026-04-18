Sezona klopov: kje jih je največ? Kako prenašajo viruse?

Biolog dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije se s klopi ukvarja že več kot tri desetletja. V naravi preživi ogromno časa, s klopi nima težav, cepljen je proti klopnemu meningoencefalitisu. Njegovo vedenje o teh živalih, ki sodijo med pajkovce, je izjemno. "In ne, z dreves klopi ne padajo," pojasnjuje. Prosili smo ga, da gremo skupaj v gozd, natančneje v bližino Koseškega bajerja v Ljubljani, ki velja za eno tistih območij v Sloveniji, kjer je klopov največ. Z belo rjuho na palici, ki jo uporablja pri "lovljenju" klopov, je nekajkrat potegnil po sicer precej suhem podrastju, a v le pičlih nekaj minutah so bile na rjuhi ličinke in klop samec.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right S Tomijem Trilarjem pri Koseškem bajerju Inšpektor

S Tomijem Trilarjem pri Koseškem bajerju

Še eno območje, kjer je klopov veliko, je Kamniška Bistrica. Priljubljena izletniška točka za družinske sprehode, izhodišče za pohodnike in ljubitelje gora. Vprašali smo jih, kako se zaščitijo pred klopi, če sploh. Marko Petek, kamniški alpinist, inštruktor in gorski reševalec, pa nam je povedal, kaj svetuje vsem, ki hodijo v naravo: "Tudi to, da ne ležijo v travi, da v travo ne odlagajo obleke." S klopi ima sicer sam veliko izkušenj; ko nam je povedal, koliko jih je že imel na sebi, smo ostali odprtih ust.

Slovenija je endemsko področje za lymsko boreliozo in klopni meningoencefalitis (KME), vendar je pogostost teh obolenj na različnih območjih države različna. Do okužb s KME prihaja najpogosteje na Gorenjskem, Koroškem, v osrednjeslovenski regiji in na Notranjskem. Medtem ko je zbolevnost za lymsko boreliozo, ki jo prav tako povzroči vbod okuženega klopa, najpogostejša na Goriškem, Gorenjskem in v pomurski regiji. Koliko ljudi pa se letno okuži? Z lymsko boreliozo okoli 4500 na leto, pojasnjuje dr. Petra Bogovič, dr. med. s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC LJ, s KME pa okoli 100.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Klopi, ki jih je ujel Tomi Trilar Inšpektor

Klopi, ki jih je ujel Tomi Trilar

