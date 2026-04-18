Sezona klopov: kje jih je največ? Kako prenašajo viruse?

Ljubljana, 18. 04. 2026 10.31 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
Maja Sodja
Klop

Klopi so izjemno zanimive živali, pojasnjujejo tisti, ki jih preučujejo. Gre namreč za navidezno krhka bitja z izjemnim potrpljenjem. Za mojstre preživetja, ki se na svetu odlično znajdejo. Parazite, ki niso zastonj dobili vzdevka vampirji.

Biolog dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije se s klopi ukvarja že več kot tri desetletja. V naravi preživi ogromno časa, s klopi nima težav, cepljen je proti klopnemu meningoencefalitisu. Njegovo vedenje o teh živalih, ki sodijo med pajkovce, je izjemno. "In ne, z dreves klopi ne padajo," pojasnjuje. Prosili smo ga, da gremo skupaj v gozd, natančneje v bližino Koseškega bajerja v Ljubljani, ki velja za eno tistih območij v Sloveniji, kjer je klopov največ. Z belo rjuho na palici, ki jo uporablja pri "lovljenju" klopov, je nekajkrat potegnil po sicer precej suhem podrastju, a v le pičlih nekaj minutah so bile na rjuhi ličinke in klop samec.

Še eno območje, kjer je klopov veliko, je Kamniška Bistrica. Priljubljena izletniška točka za družinske sprehode, izhodišče za pohodnike in ljubitelje gora. Vprašali smo jih, kako se zaščitijo pred klopi, če sploh. Marko Petek, kamniški alpinist, inštruktor in gorski reševalec, pa nam je povedal, kaj svetuje vsem, ki hodijo v naravo: "Tudi to, da ne ležijo v travi, da v travo ne odlagajo obleke." S klopi ima sicer sam veliko izkušenj; ko nam je povedal, koliko jih je že imel na sebi, smo ostali odprtih ust.

Slovenija je endemsko področje za lymsko boreliozo in klopni meningoencefalitis (KME), vendar je pogostost teh obolenj na različnih območjih države različna. Do okužb s KME prihaja najpogosteje na Gorenjskem, Koroškem, v osrednjeslovenski regiji in na Notranjskem. Medtem ko je zbolevnost za lymsko boreliozo, ki jo prav tako povzroči vbod okuženega klopa, najpogostejša na Goriškem, Gorenjskem in v pomurski regiji. Koliko ljudi pa se letno okuži? Z lymsko boreliozo okoli 4500 na leto, pojasnjuje dr. Petra Bogovič, dr. med. s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC LJ, s KME pa okoli 100.

Pred 20 leti je okuženega klopa imel Janez Zobec. Sprva ni kazalo na nič posebnega, a se je njegovo zdravstveno stanje teden do dva po vbodu tako zelo poslabšalo, da je pristal v bolnišnici. Tam je šlo še na slabše, do stanja popolne nepokretnosti, pripoveduje za 24ur Inšpektor. Kakšne posledice čuti še danes, boste izvedeli ob 19. uri. Poleg tega pa tudi vse, kar morate vedeti o cepljenju. In še več zanimivosti o klopih, ki jim vampirji rečemo tudi zato, ker sovražijo česen, ne marajo sonca, pijejo kri, z ugrizom prenašajo bolezni in ker jih je nemogoče iztrebiti.

klopi cepljenje lymska borelioza klopni meningoencefalitis

sivabrada
18. 04. 2026 11.30
Ni kaj,sansjka služba 30 let preučevati klope.
JAZsemTI
18. 04. 2026 11.30
Obstaja teorija, da so okužene klope med 2. sv. vojno iz letal trosili Nemci, da bi okužili partizane. Zato je pri nas toliko borelioze…
96bimBo
18. 04. 2026 11.32
in janšizma.
supergigi
18. 04. 2026 11.04
Klopi so zelo nevarni. Kolegica ni opazila klopa in je pred parimi leti zbolela za zastarano lymsko boreliozo polna izpuščajev. Sedaj ima že kakšno leto ali dve konstantno bolečine po celem telesu, zdravila pa kot kaže ni.
96bimBo
18. 04. 2026 11.33
Obstaja zdravilo. Imajo ga Rusi.
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 10.55
V Resni. ca
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 10.54
V parkamentu
HardKore
18. 04. 2026 10.48
Spominjajo me na politike... koristi nobene, prisesajo se nate in ti pijejo kri, če pa naletiš na pravega lahko resno zboliš
dark Cat
18. 04. 2026 10.39
Se dobro, da je mozno klopa komentirat
ivan ivanović
18. 04. 2026 10.36
Tihi morilec
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Kmetija
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
