Sezona okužb dihal v polnem razmahu, nekateri starši kljub temu bolne otroke vozijo v vrtec

Rizična skupina za hujši potek bolezni so otroci, mlajši od petih let, ki imajo kronične bolezni, na primer astmo. Ogroženi so tudi sladkorni bolniki in nevrološki bolniki, je pojasnil Baš. Pokorn pa opozarja tudi na nedonošenčke in otroke s prirojenimi srčnimi napakami, ki so lahko zaradi okužbe z RSV življenjsko ogroženi.

To kažejo tudi podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bilo v tednu od 4. do 10. oktobra največ okuženih z novim koronavirusom, takoj za tem pa ravno z RSV. Ob 629 testih so potrdili 128 okužb RSV, teden dni prej pa 92.

Sezona respiratornih obolenj se je letos začela prej kot običajno

Sezona respiratornih virusov se po Pokornovih besedah običajno začne septembra, ko svoja vrata zopet odprejo šole in vrtci. A praviloma število hospitaliziranih zaradi respiratornih obolenj ni tako veliko, da bi bolnišnice imele večje težave, je pojasnil.

Da se je širjenje RSV letos začelo prej kot običajno, so zaznali tudi na NIJZ. Ob tem opominjajo, da v lanskem letu ni bilo sezone gripe in ne sezone RSV. Razloge za morebitno obsežnejšo sezono letos iščejo v tem, da se majhni otroci niso prekužili z virusnimi povzročitelji, kot se običajno. "Zgodnejši začetek sezone se pri nas in drugod v Evropi pripisuje prav odsotnosti kroženja in večjemu deležu neimunih otrok," so pojasnili na NIJZ. Po njihovih navedbah je bilo v enakem obdobju lani javno življenje okrnjeno v primerjavi z enakim obdobjem letos, kjer poteka v bolj ali manj neokrnjeni obliki.

Vrstijo se pozivi, naj bolni otroci ostanejo doma, preventivno pa tudi starejši otroci v družinah z dojenčkom

Baš je pojasnil, da starejši otroci in odrasli respiratorne bolezni prebolevajo ob simptomih, kot so smrkanje, praskanje po žrelu, hripanje in pokašljevanje. Pri otrocih, mlajših od dveh let, ki imajo manjše dihalne poti, pa se bolezni velikokrat pokažejo z oteženim dihanjem, hropenjem in piskanjem. "Pri najmlajših se lahko zgodi, da se utrudijo in potrebujejo umetno predihavanje na enoti intenzivne terapije," je posvaril Baš.

Zato Baš priporoča, naj starši otrok, ki so mlajši od šestih mesecev, njihove starejše brate in sestre zadržijo doma in jih ne vozijo v vrtec. "Vem, da je to zahtevno, težko, ampak še težje je, če dojenček pristane v bolnišnici ali pa celo na intenzivni terapiji," je opozoril Baš. Pokorn je ob tem dodal, da naj starši majhnih otrok čimbolj omejijo socialne stike.

Porast respiratornih obolenj opažajo tudi v Skupnosti vrtcev Slovenije. Predsednica Janja Bogataj je pojasnila, da je zaradi okužbe njihovih otrok odsotnih več vzgojiteljev, nekaj pa jih je tudi v karanteni ali izolaciji zaradi koronavirusa. "Posledično imamo tudi vrtci kar precej izzivov, da nadomeščamo odsotne kadre," je pojasnila.

Po njenih besedah opažajo, da starši v vrtce kljub opozorilom zdravstvene stroke vozijo tudi bolne otroke. "Naša praksa je pokazala, da si starši ne upajo privoščiti bolniške odsotnosti," je pojasnila. Opozorila je, da tovrstna praksa predstavlja nevarnost za ostale otroke v vrtčevski skupini, saj na ta način prihaja do prenosa okužb med otroki.