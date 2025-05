Sezona piknikov je tu, z njo pa tudi tveganja za okužbe in zastrupitve

OGLAS

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da se je za zaščito pred okužbami in zastrupitvami v teh toplih mesecih pomembno zavedati pravilnih postopkov ravnanja s hrano na piknikih. Opozarjajo, da se poveča potencial za nastanek bolezni, ki so pogojene s hrano, kadar se na piknikih s pripravo in serviranjem hrane ukvarja več ljudi. Vsem svetujejo, da piknike skrbno načrtujejo in surovo meso ter perutnino kupijo nazadnje. Že pri nakupu in transportu svetujejo ločevanje surovih živil od gotovih, da ne pride do navzkrižnega onesnaženja. Priporočajo uporabo hladilnih torb s hladilnimi blazinicami, dveh kompletov pripomočkov in desk za surova in gotova živila, vbodnega kontrolnega termometra, krožnikov, papirnatih brisač, posod za ostanke in vreč za odpadke.

Burgerji FOTO: Shutterstock icon-expand

Pomembno je hladilne torbe med transportom shraniti v najhladnejšem delu avtomobila, kjer deluje klima najbolje, in ne v prtljažniku. Na NIJZ priporočajo uporabo ločenih hladilnih torb za hitro pokvarljiva živila in za napitke. Na lokaciji piknika hrane ni priporočljivo puščati na soncu. Pokrovi hladilnih torb naj bodo zaprti, tri četrtine torbe naj bodo namenjene hrani, ena četrtina pa hladilnim blazinicam. Hitro pokvarljiva živila je treba shranjevati na hladnem pri temperaturi do pet stopinj Celzija. Nevarno temperaturno območje za hitro pokvarljiva živila je namreč med pet in 63 stopinj, ker se bakterije na tem območju hitreje razmnožujejo. Potencialno nevarna živila, ki so bila na nevarnem temperaturnem območju več kot dve uri, je treba zavreči. Če pa je zunanja temperatura nad 32 stopinj, so lahko potencialno nevarna živila največ eno uro na nevarnem temperaturnem območju.

Surova živila ločite od že gotovih

Na NIJZ vse opozarjajo tudi, da morajo surova živila ločevati od gotovih živil, ki jih pred uporabo ne bodo več toplotno obdelali. Preprečevanje navzkrižnega onesnaženja je bistvenega pomena, kakor tudi umivanje rok in pravilna toplotna obdelava živil, ki uniči potencialno prisotne nevarne mikroorganizme na surovem mesu, perutnini in morski hrani, so zapisali na spletni strani.

Goveje meso FOTO: Shutterstock icon-expand