Sezona pisem: 75 akademikov svari pred Janševo koalicijo

Potem ko je skupina vidnih posameznikov iz družbeno-političnega življenja na večino predsednikov parlamentarnih strank naslovila pobudo za oblikovanje projektne koalicije, skupina znanstvenikov in akademikov v javnem pismu zdaj svari pred koalicijo pod vodstvom Janše.

Skupina vidnih posameznikov iz družbeno-političnega življenja je prejšnji teden na predsednike parlamentarnih strank z izjemo Levice in SNS naslovila pobudo za oblikovanje vključujoče in operativne koalicije. Menijo, da predčasne volitve ne bi bistveno spremenile razmerja sil, bi pa prinesle večmesečno obdobje prostega teka, ki bi poslabšalo nedelovanje države.

Prvak SDS Janez Janša je poziv vplivnih posameznikov, ki so pozvali k oblikovanju projektne koalicije, pozdravil. FOTO: POP TV

Po njihovem mnenju bi to še poglobilo razvojni zaostanek Slovenije in upočasnilo priprave na predsedovanje Svetu EU."Stvari ne morejo v nedogled delovati same od sebe. Kam to pripelje, se je najprej pokazalo pri zdravstvu in obrambi, manj vidne, a vseeno prisotne, pa so posledice nedela na drugih področjih," so zapisali.

Pred dnevi je v javnosti zaokrožilo pismo, v katerem je skupina vidnih posameznikov iz družbeno-političnega življenja na predsednike parlamentarnih strank z izjemo Levice in SNS naslovila pobudo za oblikovanje vključujoče in operativne koalicije. Menijo, da predčasne volitve ne bi bistveno spremenile razmerja sil, bi pa prinesle večmesečno obdobje prostega teka, ki bi poslabšalo nedelovanje države.

Pobudo se med drugim podpisali Mark Boris Andrijanič, nekdanji minister Žiga Turk, bančnikMarko Voljč, nekdanja evropska poslanka Romana Jordan, ekonomista Igor Masten inSašo Polanec ter Nevenka Črešnar Pergar. Prvak SDSJanez Janša je poziv pozdravil in podpisnike spomnil, da so tako kot vedno doslej v SDS k pogovorom o morebitni novi koaliciji povabili vse parlamentarne stranke, udeležile pa so se jih tri. 75 akademikov: Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo Danes pa se je nasprotno, proti operativni vladi pod vodstvom Janeza Janše, izreklo 75 akademikov s prvo podpisanim Rudijem Rizmanom. Zapisali so, da so "resno zaskrbljeni vpričo trenutnih političnih dogovorov ob nastajanju Janševe koalicije, saj menimo, da lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic."

"Stvari ne morejo v nedogled delovati same od sebe," je prejšnji teden izpostavila skupina vidnih posameznikov. FOTO: POP TV

"Svoje prepričanje utemeljujemo na dosedanji škodljivi, radikalno nestrpni in izključujoči politiki stranke SDS, za katero smo prepričani, da v slovenski politični prostor ne more prinesti napovedane politične stabilnosti in družbenega razvoja, ker je nesprejemljiva na več ravneh, od katerih v nadaljevanju navajamo le nekatere,"so zapisali v javnem pozivu.

Predstavniki znanstvenega in akademskega življenja v javnem pismu izražajo resno zaskrbljenost vpričo političnih dogovorov ob nastajanju koalicije Janeza Janše. Menijo, da lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav EU, ki so na črnem seznamu kršiteljic načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.

Med popisniki so med drugim še Spomenka Hribar, Vlado Miheljak, Dušan Keber, Bogomir Kovač, Boris A. Novak, Stane Pejovnik, Jože Pirjevec, Ivan SvetlikinSamo Uhan. Po njihovem mnenju je politika SDS nesprejemljiva zaradi vrednot, saj s svojo avtoritarnostjo, izključevanjem, težnjo po podrejanju družbenih sistemov, orbanizacijo in nacionalističnim populizmom pomeni veliko nevarnost za demokratično kulturo in politične procese v državi. Trdijo, da je nesprejemljiva ekonomsko in socialno, saj želi izpeljati brezglavo privatizacijo podjetij, javnega šolstva in zdravstva. Nesprejemljiva je tudi z vidika vpeljave potrebnih ukrepov proti dramatičnim podnebnim spremembam, saj je SDS večkrat pokazala, da sodi med tako imenovane zanikovalce vpliva človeka na klimatske spremembe, s čimer odkrito zasmehuje znanstvene ugotovitve, trdijo podpisniki pisma.

Prvopodpisani pod javnim pismom je sociolog in politolog Rudi Rizman, podpisalo ga je še 74 predstavnikov znanstvenega in akademskega življenja, med njimi osem bivših rektoric in rektorjev.