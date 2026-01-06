Anže Logar pri tem upa, da "smo že presegli te delitve, ki so nas pripeljale do tega, da smo vsi nezadovoljni". Vida Čadonič Špelič upa, da bi se bodo soočili z argumenti "po sistemu, pokaži kaj znaš". Matjaž Han pa pravi, da bomo na volitvah "ocenjevali, kakšno Slovenijo želimo do konca tega desetletja".

Stranke kandidatne liste, na katere bodo stavile, še popolnjujejo. Ena glavnih ugank denimo ostaja predsednica Državnega zbora, ki vnovične kandidature še ni potrdila, neuradno pa si želi več spoštovanja in komunikacije z vodstvom stranke.

Toda - bi lahko prestop, ki je razvnel že tako vročo volilno kampanjo, pozvročil snežno kepo? "Sezona prestopov se dogaja v športu, zakaj se ne bi še v politiki," meni Čadonič Špeličeva. Neuradno je namreč včeraj - ob prvih namigih, da se v koalicijiskih strankah obeta prestop - v Gibanju Svoboda precej završalo.

Matej Grah to zanika. "Nič ni završalo na stranki, jaz sem včeraj zelo mirno šel iz službe in zelo mirno sem spal. V politiki se marsičesa naučiš, naučiš se predvsem tega, da je marsikaj nepredvidljivega, ampak jaz sem prepričan, da je zelo velika verjetnost, da bomo ostali enotni do konca."

Z izstopom prav iz Svobode je sicer za enega bolj presenetljivih prestopov tega mandata poskrbel Tine Novak, ki je presedlal k Logarjevim Demokratom. A Logar opozarja: "Šlo je za prestop iz pozicije v opozicijo. Se ni zgodil v predvolilnem obdobju. Gre za vsebinski prestop ne pa za prepračunljiv politični prestop."

V SDS pa aktualnega dogajanja niso komentirali.