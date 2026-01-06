Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

'Sezona prestopov se dogaja v športu, zakaj se ne bi še v politiki?'

Ljubljana, 06. 01. 2026 19.09 pred 19 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Kaja Kobetič
Poslanska vprašanja premierju v DZ

Ob podpisu datuma volitev si predsednica države Nataša Pirc Musar želi, da bi se stranke v kampanji zavezale kulturi dialoga, namesto v delitve pa se osredotočile na rešitve.

Anže Logar pri tem upa, da "smo že presegli te delitve, ki so nas pripeljale do tega, da smo vsi nezadovoljni". Vida Čadonič Špelič upa, da bi se bodo soočili z argumenti "po sistemu, pokaži kaj znaš". Matjaž Han pa pravi, da bomo na volitvah "ocenjevali, kakšno Slovenijo želimo do konca tega desetletja".

Stranke kandidatne liste, na katere bodo stavile, še popolnjujejo. Ena glavnih ugank denimo ostaja predsednica Državnega zbora, ki vnovične kandidature še ni potrdila, neuradno pa si želi več spoštovanja in komunikacije z vodstvom stranke.

Toda - bi lahko prestop, ki je razvnel že tako vročo volilno kampanjo, pozvročil snežno kepo? "Sezona prestopov se dogaja v športu, zakaj se ne bi še v politiki," meni Čadonič Špeličeva. Neuradno je namreč včeraj - ob prvih namigih, da se v koalicijiskih strankah obeta prestop - v Gibanju Svoboda precej završalo.

Matej Grah to zanika. "Nič ni završalo na stranki, jaz sem včeraj zelo mirno šel iz službe in zelo mirno sem spal. V politiki se marsičesa naučiš, naučiš se predvsem tega, da je marsikaj nepredvidljivega, ampak jaz sem prepričan, da je zelo velika verjetnost, da bomo ostali enotni do konca."

Z izstopom prav iz Svobode je sicer za enega bolj presenetljivih prestopov tega mandata poskrbel Tine Novak, ki je presedlal k Logarjevim Demokratom. A Logar opozarja: "Šlo je za prestop iz pozicije v opozicijo. Se ni zgodil v predvolilnem obdobju. Gre za vsebinski prestop ne pa za prepračunljiv politični prestop."

V SDS pa aktualnega dogajanja niso komentirali.

volitve stranke prestopi

Grahek
06. 01. 2026 19.48
Igralci?
Odgovori
0 0
mackon08
06. 01. 2026 19.47
Butasti naslov, v športu moraš imeti dovoljenje kluba, da prestopiš med prestopnim rokom. V parlamentu si 4 leta in ni vmes prestopnega roka. To je izdajstvo.
Odgovori
+2
2 0
_endrug
06. 01. 2026 19.50
In ti misliš, da Čadonič Špeličeva to razume. Mislim, da ne.
Odgovori
0 0
Hud Robin
06. 01. 2026 19.46
Zato, ker politika ni šport. Saj naj bi blo to jasno....
Odgovori
+1
1 0
ata_jez
06. 01. 2026 19.42
Super primerjava. 😁 In paralela volitvam v športu je ... kaj? Po drugi strani naredijo naši politiki za Slovenijo manj kot Dončič 😁 Ta vsaj škode ne dela tukaj. 😁
Odgovori
+2
2 0
_endrug
06. 01. 2026 19.41
"Sezona prestopov se dogaja v športu, zakaj se ne bi še v politiki." Po tej logiki bi moral biti Janša smučar, ker nikoli ne odstopi.
Odgovori
+3
3 0
Srebrni breg
06. 01. 2026 19.39
Nihče ne bo imel nobene koristi in nobene škode.
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
06. 01. 2026 19.38
Po vseh dostopnih informacijah za prestop najbolje plača sds. 😆😆😆🤭🤭🤭
Odgovori
-2
1 3
Castrum
06. 01. 2026 19.36
Dokaz da so komunajzarji največji materialisti....
Odgovori
+1
3 2
Srebrni breg
06. 01. 2026 19.40
»Želim delovati v ZK in doprinesti svoj delež pri izpolnjevanju zastavljenih nalog in se hkrati bolj izobraziti v marxistični ideologiji,« je v obrazložitvi, kaj je razlog, da želi postati član partije, zapisal Janez Janša. ....res je.
Odgovori
-1
1 2
nopino
06. 01. 2026 19.46
kakšno mnenje imaš o fašistarijih?
Odgovori
0 0
