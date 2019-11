Sezona sejmov se je začela: kam po rabljeno smučarsko opremo?

Večino smučarskih sejmov organizirajo lokalni smučarski klubi in športna društva. Sezona sejmov se običajno začne sredi novembra in traja do začetka decembra. Največji smučarski sejem se vsako leto odvije na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Sejmi rabljene smučarske opreme pa bodo potekali tudi v drugih slovenskih mestih.