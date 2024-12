Sfižena 'dražba desetletja': računali na dober milijon evrov, prodali malo

Napetost, ki bi jo lahko rezali z nožem, je v soboto zvečer vladala v dvorani enega od ljubljanskih hotelov, ko so se dražitelji potegovali za umetnino Ivane Kobilce, eno od 38, ki so jih organizatorji ponudili na dražbi.

Organizator dražbe Damjan Kosec je pojasnil, da je nabor prodajalcev umetnin zelo različen: "Nekatere prihajajo iz zapuščin, nekatere od zbirateljev, pri nekaterih so pač starši pokojni in so potem to dali v prodajo."

Enako tudi nabor udeležencev: od resnih zbirateljev, umetniških poznavalcev do navdušenih radovednežev.

"Imam tudi nekaj idej, da bi mogoče kakšno stvar kupil, ampak bomo videli, kako bo šla dražba. Če bodo stvari predrage, potem seveda bo težje, takrat se mogoče ne bom odločil. Če pa bo kakšna po primerni ceni, pa bom," je denimo dejal nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk.

Neprodanih je ostalo kar tri četrine vseh del

In očitno je bila cena večine umetniških del zares postavljena previsoko. Neprodanih je ostalo kar tri četrine vseh del, medtem ko je novega lastnika na dražbi dobilo le deset umetniških del.

Znan ljubljanski zbiratelj in galerist je domov denimo odnesel več kot eno. Je s ceno zadovoljen? "Tisti, ki kupi, da vedno preveč. Tisti, ki je dobil, je dobil pa vedno premalo," odgovarja Franci Novak.

In organizatorji? Z dražbo smo srednje zadovoljni, pričakovali smo malenkost več, so priznali po koncu. "To je zdaj bil nek test, tako da bo vsekakor potrebno izvesti vsaj pet do sedem dražb, da se stvari znormalizirajo, da se vzpostavijo referenčne cene," je dejal Kosec.

Je pa referenčno ceno sinoči očitno vendarle dosegla tudi umetnina Ivane Kobilce, za katero je gospa iz prve vrste odštela 75.000 evrov.