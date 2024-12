Shell že 30 let v Sloveniji, ste že preizkusili edino gorivo, ki mu zaupa in ga priporoča Ferrari?

Na praznovanju, ki je pred kratkim potekalo v središču Ljubljane, je bilo vse v znamenju rumene in rdeče, zaščitnih barv energetske družbe Shell. Na dogodku se je zbralo 350 povabljencev, večinoma poslovnih partnerjev in najzvestejših strank Shella iz Slovenije in širše regije, družba Shell Adria namreč deluje tudi v Italiji in na območju celotnega Balkana. "Danes praznujemo tri desetletja trdega dela, vizionarstva in predanosti vseh, ki so prispevali k tej zgodbi o uspehu. Slovenija se je v teh 30 letih precej spremenila, zelo se je spremenil tudi energetski trg, ki pa ga prave spremembe šele čakajo", je na dogodku zbranim povedal generalni direktor družbe Shell Adria Gregor Omejc.

Letos ne mineva samo 30 let od vstopa Shella na slovenski trg, pač pa tudi 30 let, odkar je legendarni dirkač Michael Schumacher osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka v Formuli 1 – s Ferrarijem mu je to uspelo petkrat. In če se sprašujete, kaj ima Shell s Formulo 1 – veliko. Shellovo premium gorivo Shell V-Power je edino gorivo, ki ga uporablja, mu zaupa in ga priporoča proizvajalec Scuderia Ferrari, najstarejša in najuspešnejša ekipa v Formuli 1. Partnerstvo med Shellom in Ferrarijem velja za edinstveno v svetu Formule 1 in traja že skoraj stoletje. Gorivo Shell V-Power race, ki ga Shell dobavlja proizvajalcu Scuderia Ferrari, vsebuje najmanj 99 odstotkov enakih vrst spojin, ki se uporabljajo v gorivih Shell V-Power Racing 100 za cestno vožnjo, in pomaga iz ključnih komponent sistema za gorivo odstraniti umazanijo in usedline, ki onemogočajo polno zmogljivost vozila. Z odstranitvijo teh usedlin in dosledno uporabo goriva Shell V-Power je mogoče obnoviti do sto odstotkov zmogljivosti motorja, izboljšati varčnost porabe goriva motorja, mu zagotoviti več moči in hitrejše pospeševanje ter neprekosljivo zaščito pred korozijo. Z redno uporabo goriva Shell V-Power lahko motor svojega jeklenega konjička ohranite v najboljšem stanju.*

Širša ponudba in storitve, energija za vozila in za ljudi

Poleg kvalitetnih goriv Shell svojim strankam ponuja tudi široko paleto drugih storitev. Na večini Shell bencinskih servisov so na voljo avtopralnice in izdelki za nego vozil, kot so Shell olja in maziva. Shell pa ne skrbi samo za energijo jeklenih konjičkov, temveč tudi za energijo njihovih lastnikov, svojih strank. S svojo blagovno znamko Shell Café, ki je na voljo na številnih lokacijah, ponuja širok izbor sveže pripravljenih kavnih napitkov in prehrambenih izdelkov, od sveže pripravljenih sendvičev, hot dogov, peciv in drugih prigrizkov, idealnih za hiter, a kakovosten odmor na poti.

Svoboda na evropskih cestah – s Shell plačilno kartico v vaši denarnici