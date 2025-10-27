Shema krajšega delovnika: ministrstvo bo opravilo posvet

Analizo so jim posredovali z gospodarskega ministrstva. Na njeni podlagi se bodo s socialnimi partnerji posvetovali o dejavnostih, za katere bi sprožili shemo, so dodali na ministrstvu za delo.

Zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki vzpostavlja stalno shemo skrajšanega delovnega časa, je začel veljati julija. Med drugim določa, da lahko vlada shemo aktivira v primeru naravne ali druge nesreče oziroma kriznih razmer.

Iz gospodarstva je pozive k sprožitvi sheme slišati vse od uveljavitve zakona. V Gospodarski zbornici Slovenije so ob vnovičnem pozivu sredi oktobra opozorili, da v nekaterih državah, kjer poznajo ukrep skrajšanega delovnega časa, podjetja tega koristijo že več mesecev.