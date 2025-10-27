Svetli način
Shema krajšega delovnika: ministrstvo bo opravilo posvet

Ljubljana, 27. 10. 2025 10.31 | Posodobljeno pred 28 minutami

STA , M.S.
Na ministrstvu za delo so prejeli analizo tveganj za izgubo delovnih mest v gospodarstvu, v naslednjem tednu ali dveh pa bodo opravili posvet s socialnimi partnerji glede možnosti sprožitve sheme skrajšanega delovnika. Odločitev o predlogu vladi za sprožitev sheme bodo sprejeli po posvetu.

Analizo so jim posredovali z gospodarskega ministrstva. Na njeni podlagi se bodo s socialnimi partnerji posvetovali o dejavnostih, za katere bi sprožili shemo, so dodali na ministrstvu za delo.

Zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki vzpostavlja stalno shemo skrajšanega delovnega časa, je začel veljati julija. Med drugim določa, da lahko vlada shemo aktivira v primeru naravne ali druge nesreče oziroma kriznih razmer.

Iz gospodarstva je pozive k sprožitvi sheme slišati vse od uveljavitve zakona. V Gospodarski zbornici Slovenije so ob vnovičnem pozivu sredi oktobra opozorili, da v nekaterih državah, kjer poznajo ukrep skrajšanega delovnega časa, podjetja tega koristijo že več mesecev.

Delavec (slika je simbolična).
Delavec (slika je simbolična). FOTO: Dreamstime

Da so primorani preiti na skrajšani delovni čas 36 ur tedensko, so že napovedali v koroškem jeklarskem podjetju Sij Metal Ravne, ki se podobno kot ostali evropski jeklarji sooča z zahtevnimi poslovnimi razmerami. To bodo storili z novembrom, ukrep pa bo veljal do preklica. V to bo vključena velika večina od 924 zaposlenih.

Preberi še Zahtevne poslovne razmere: Sij Metal Ravne na skrajšani delovni čas

Do subvencije v okviru sheme so po zakonu upravičene pravne ali fizične osebe, vpisane v poslovni register, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas, oziroma fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev.

Pogoj za pridobitev državne pomoči je, da vsaj 30 odstotkom zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela in da delovni čas zaposlenih skrajšajo za pet do največ 20 ur na teden.

Posamezno podjetje bo lahko ob posameznem dogodku v shemo vključeno največ šest mesecev v obdobju dveh let, država pa bo prek Zavoda RS za zaposlovanje subvencionirala 60 odstotkov nadomestila plače za čas skrajšanega delovnega časa brez prispevkov (bruto I).

Delno povračilo nadomestila plače sicer ne bo smelo presegati 50 odstotkov zadnje znane povprečne plače.

KOMENTARJI (4)

enajstdvanajst1
27. 10. 2025 11.12
delovnik bi zmanjšali in dvigovali starostno za upokojitev ..to ne gre skupaj... AMPAK TO SPET SAMI SEBI DELAJO USLUGE KOT SO SI DVIGNILI PLAČE. EN ZIDAR NE MORE DELATI 6 UR NA DAN KER POTEM NIČ NE NAREDI KAKO PA BO ZIDAR PRI 70 LETIH BREME 50 KIL?
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
27. 10. 2025 11.02
-1
Končno. Turbokapitalistom vse pobrati!
ODGOVORI
0 1
Smuuki
27. 10. 2025 10.58
+1
Blodniki z leve. Preverite kako in koliko delajo najuspešnejše države. Zgledovati se moramo po njih ne po revščini tipa cuba, venezuela, slovenski levi raj z metelkove
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
27. 10. 2025 10.50
+2
Na nulo skrajšajte delovi čas polovici JS potem bi pa šlo
ODGOVORI
3 1
