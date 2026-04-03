Slovenija

Shema skrajšanega delovnika: ta teden izplačali več kot 200.000 evrov

Ljubljana, 03. 04. 2026 12.00 pred 25 dnevi 2 min branja 18

Avtor:
STA M.S.
Evidentiranje delovnega časa

V okviru sheme skrajšanega delovnega časa je bilo ta teden za delno povračilo nadomestila plače izplačanih 205.000 evrov. Država je s tem neposredno prispevala k ohranitvi več kot 1600 delovnih mest pri delodajalcih, ki bi sicer morda morali odpuščati, so sporočili z ministrstva za delo.

Med upravičenci do ukrepa prevladujejo delodajalci iz dejavnosti proizvodnje oblačil, proizvodnje usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov iz drugih materialov, tiskarstva in razmnoževanja posnetih nosilcev zapisa, proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnje kovin ter proizvodnje kovinskih izdelkov z izjemo strojev in naprav.

Shema skrajšanega delovnega časa po navedbah ministrstva predstavlja enega glavnih instrumentov države za hitro odzivanje na začasne motnje v gospodarstvu. Namenjena je delodajalcem v dejavnostih, kjer so nastopile začasne okoliščine z negativnim vplivom na obseg poslovanja, zaradi česar začasno ne morejo zagotavljati zadostnega obsega dela zaposlenim.

Zaposlenim lahko v takšnih primerih začasno odredijo delo s skrajšanim delovnim časom in uveljavljajo delno povračilo nadomestila plače. Upravičena podjetja ne smejo biti v postopku stečaja ali likvidacije oziroma imeti neplačanih obveznosti do države, hkrati pa tudi ne smejo biti (ne)posredni uporabnik državnega proračuna. Prav tako si ne smejo izplačevati dobičkov in dividend.

Pod temi pogoji lahko napotijo zaposlene na čakanje za pet do 20 ur tedensko. Za ta del delovnega časa, ko zaposleni ne delajo, država odobri nadomestilo v višini 60 odstotkov izplačane bruto plače delavca. "Ukrep se že izkazuje kot učinkovit in ciljno usmerjen," so poudarili na ministrstvu.

Vlada je shemo sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala tri mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija.

Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljanj, izobraževanj in nagrad je vlada ocenila na osem milijonov evrov z DDV.

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mmickica
03. 04. 2026 18.29
Neumnost do neba! Spet drzava trosi nas, davkoplacevalski denar, tam kjer ni treba! Ko bo socialisticna vlada aslovenije in z njo pol Evrope enkrat spoznala, da za ljudi, ki ne zelijo delati mece denar skozi okno, bo mogoce ze prepozno. Zal.
Odgovori
+7
7 0
Slovenec007
03. 04. 2026 17.16
U špediciji mankja na tisoče šoferjev, v strežbi tisoče kelnarjev....na zavod za zaposlovanje sem ravnokar preveril rabijo 139 čistilk/čistilcev po celi državi....če lahko uvoženi inženirji opravljajo vse te naštete poklice zakaj jih ne morejo slovenci??
Odgovori
+8
10 2
Blokiran 3 dni
03. 04. 2026 18.01
Prijavi se...
Odgovori
-6
0 6
Julijann
03. 04. 2026 15.16
200 tisočakov se je izplačalo, ker so zaposleni brez dela, Oz ga nimajo za poln delovni čas.
Odgovori
+3
4 1
E.Nigma
03. 04. 2026 15.35
V JU
Odgovori
+6
6 0
vednokontra
03. 04. 2026 14.27
lokson, Mesečnik je sebi in rdeči eliti to že omogočil, na ručan ostalih , ki delamo.
Odgovori
+5
8 3
kita 1111
03. 04. 2026 13.40
Podjetja plačujejo dolgotrajno oskrbo zato potrebujejo dolgotrajno pomoč
Odgovori
+9
10 1
lokson
03. 04. 2026 13.08
30 urni delavnik tudi za vseh nekaj 10 tisoč ljudi, kateri delajo ponoči, da se ta svet samoumevne udobnosti vrti. Za vse lokale, trgovine, restavracije, dežurne službe, lekarne . bencinske servise itd. Biciklistek Mesec bi imel 30 urni delovnik, a ob enem v soboto zjutraj tople žemljice in ob nedeljah odprte lokale in restavracije. Če bi bilo kontra, bi ravno ta Mesec s svojimi dušebrižniki tulil o diskriminaciji. Banda.
Odgovori
+10
13 3
Blokiran 3 dni
03. 04. 2026 18.02
Na Jansarija pozabljas, drzavne jasli ze 30 let, prej pa KPJ
Odgovori
-1
1 2
daedryk
03. 04. 2026 13.05
že zdavnaj gre za subvencije mnogokratnik socialnih transferjev, direktorji pa še vedno pljuvajo po brezdomcih
Odgovori
+2
4 2
Orisei1
03. 04. 2026 13.04
A ne primanjkuje trenutno delavcev vsepovsod? Baje jih množično uvažamo, zakaj torej ta intervencija?
Odgovori
+15
15 0
mackon08
03. 04. 2026 13.03
Se pravi mi davkoplačevalci financiramo nesposobne lastnike podjetij, to je mogoče samo pri nas.
Odgovori
+7
10 3
Tavullia46
03. 04. 2026 13.57
Nesposobne ali priviligirane,...?!
Odgovori
+5
5 0
JApajaDAja
03. 04. 2026 12.55
"država " NI prispevala NIČ-ta denar smo vplačali vsi davkoplačevalci v r slo...."država" je le en kupček zmanjšala in povečala drugega !
Odgovori
+11
12 1
Tavullia46
03. 04. 2026 12.51
Država ni plačala nič,.. plačajo tisti, ki plačujejo davke,... oni bodo plačali to razliko!
Odgovori
+16
16 0
BRABUS1
03. 04. 2026 12.43
Sem nekaj slišal,da to dobijo pretežno iz golobovega javnega sektorja,ki so delali od doma,mesečevi,malječevi itd.
Odgovori
+5
10 5
Normalka
03. 04. 2026 12.41
A ne bodo podjetniki nič skočili v zrak in zavrnili tak ukrep, ker pač ni v skladu s preživetjem po načelih trga? In vpili, kako je pri nas vse grozno in zagrozili, da bodo šli takoj na Hrvaško... hahaha... ah, desničarji moji...
Odgovori
-4
8 12
E.Nigma
03. 04. 2026 15.36
Ziher imaš firmo
Odgovori
+1
3 2
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
