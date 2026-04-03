Shema skrajšanega delovnika: ta teden izplačali več kot 200.000 evrov

Med upravičenci do ukrepa prevladujejo delodajalci iz dejavnosti proizvodnje oblačil, proizvodnje usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov iz drugih materialov, tiskarstva in razmnoževanja posnetih nosilcev zapisa, proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnje kovin ter proizvodnje kovinskih izdelkov z izjemo strojev in naprav.

Shema skrajšanega delovnega časa po navedbah ministrstva predstavlja enega glavnih instrumentov države za hitro odzivanje na začasne motnje v gospodarstvu. Namenjena je delodajalcem v dejavnostih, kjer so nastopile začasne okoliščine z negativnim vplivom na obseg poslovanja, zaradi česar začasno ne morejo zagotavljati zadostnega obsega dela zaposlenim.

Zaposlenim lahko v takšnih primerih začasno odredijo delo s skrajšanim delovnim časom in uveljavljajo delno povračilo nadomestila plače. Upravičena podjetja ne smejo biti v postopku stečaja ali likvidacije oziroma imeti neplačanih obveznosti do države, hkrati pa tudi ne smejo biti (ne)posredni uporabnik državnega proračuna. Prav tako si ne smejo izplačevati dobičkov in dividend.

Pod temi pogoji lahko napotijo zaposlene na čakanje za pet do 20 ur tedensko. Za ta del delovnega časa, ko zaposleni ne delajo, država odobri nadomestilo v višini 60 odstotkov izplačane bruto plače delavca. "Ukrep se že izkazuje kot učinkovit in ciljno usmerjen," so poudarili na ministrstvu.

Vlada je shemo sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala tri mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija.

Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljanj, izobraževanj in nagrad je vlada ocenila na osem milijonov evrov z DDV.