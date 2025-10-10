Shiffrinova se po poškodbah težko sooča s hitrostjo

Zaradi dveh hujših poškodb in posttravmatskega stresa je Mikaela Shiffrin, najuspešnejša smučarka zadnjih let, postala zelo previdna. Težko se sooča s hitrostjo, zato pred začetkom olimpijske sezone priznava, da se je večinoma posvečala slalomu in veleslalomu. Hitre discipline so v drugem planu. Na bele strmine pa se po prav tako hudi poškodbi in dodatnih zdravstvenih zapletih, zaradi katerih je razmišljal celo o koncu kariere, počasi vrača njen zaročenec Aleksander Aamodt Kilde.