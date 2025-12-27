Naslovnica
Shod harmonikarjev v središču Ljubljane minil brez incidentov

Ljubljana, 27. 12. 2025 14.50 pred 10 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.S.
Shod harmonikarjev v Ljubljani

Shod harmonikarjev v podporo slovenski glasbi, ki se je v petek odvil na Prešernovem trgu v Ljubljani, je po podatkih Policije minil brez incidentov. Policisti na shodu niso zaznali kršitev javnega reda in miru, udeleženci pa so se mirno razšli okoli 19. ure.

T. i. shod v podporo slovenski glasbi, ki je včeraj potekal v Ljubljani, je bil prijavljen, za varovanje pa so bili zadolženi policisti. Kot so danes sporočili s PU Ljubljana, je shod potekal mirno, brez kršitev.

Kot smo poročali, so harmonikarji v prestolnico prišli iz različnih delov države. V dobri uri so odigrali venček domačih pesmi, med drugim skladbe, kot so V dolini tihi, Na Golici, Veseli Ribn'čan, Čebelar in Večer na Robleku.

Čeprav je nastop na začetku sovpadel z obiskom dedka Mraza, so harmonikarji različnih generacij kljub nizkim temperaturam z glasbo in petjem vztrajali dobro uro, pri tem so jih spodbujali tudi obiskovalci z različnih koncev Slovenije. Poslušalci so bili iz Ljubljane, z Gorenjske, Dolenjske, Notranjske. Vsi po vrsti so poudarjali, da so prišli podpret slovensko glasbo, čeprav glasba s harmoniko ni edina slovenska glasba, je pa, kot so dejali, tista "ta prava", "goveja".

Kot je pred dnevi za STA povedal pobudnik shoda Silvo Mesojedec, ideja o shodu izhaja iz njegovega obiska prestolnice, kjer je bilo slišati trubače in praktično nič slovenske glasbe, kar se mu zdi nesprejemljivo.

Po njegovih besedah so trubači v centru Ljubljane preglasili osamljenega harmonikarja. Dogajanje je posnel, ob vrnitvi domov pa se mu je utrnila misel, da bi na dan samostojnosti in enotnosti pozval harmonikarje in ostale glasbenike, da obeležijo slovensko glasbo. Kot je še povedal, se mu zdi resnično nedopustno, da v glavnem mestu Slovenije tako turisti kot Slovenci ne slišijo slovenske glasbe.

Kot je Mesojedec zapisal na družbenem omrežju Facebook, bodo podoben shod organizirali tudi prihodnje leto, 26. 12. 2026.

harmonikarji shod ljubljana

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vesela Jasna
27. 12. 2025 15.01
Prihodnje leto naj bo na profesionalnem nivoju in nikakor v istem času kot je prihod Dedka Mraza. Pa se nihče ne bo obregnil. Tudi čez leto je še kakšen praznik, ko bi takšen nastop dodal vrednost. Glasba naj združuje.
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
27. 12. 2025 15.00
Silvo Mesojedec nekdanji član SDS, falanga!
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
27. 12. 2025 14.59
Se je Puklasti takoj zraven prislinil!
Odgovori
0 0
Tomaz Korosec
27. 12. 2025 14.58
Iz srca podpiram.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
27. 12. 2025 14.58
Sem Ponosen Primorec, ramonika ni glih naš inštrument, je pa simbol Slovenije. In res upam in verjamem, da bo ta "harmonijada" postala tradicija in da bo čez par let 1000 harmonikašev igralo na obeh bregovih Ljubljanice v centrocitta!
Odgovori
-1
1 2
Castrum
27. 12. 2025 14.56
???Zakaj bi pa kdo pričakoval incidente sredi Ljubljane ko se igra Slovenska glasba?
Odgovori
-2
0 2
