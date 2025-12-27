Shod harmonikarjev v središču Ljubljane minil brez incidentov

T. i. shod v podporo slovenski glasbi, ki je včeraj potekal v Ljubljani, je bil prijavljen, za varovanje pa so bili zadolženi policisti. Kot so danes sporočili s PU Ljubljana, je shod potekal mirno, brez kršitev.

Kot smo poročali, so harmonikarji v prestolnico prišli iz različnih delov države. V dobri uri so odigrali venček domačih pesmi, med drugim skladbe, kot so V dolini tihi, Na Golici, Veseli Ribn'čan, Čebelar in Večer na Robleku.

Čeprav je nastop na začetku sovpadel z obiskom dedka Mraza, so harmonikarji različnih generacij kljub nizkim temperaturam z glasbo in petjem vztrajali dobro uro, pri tem so jih spodbujali tudi obiskovalci z različnih koncev Slovenije. Poslušalci so bili iz Ljubljane, z Gorenjske, Dolenjske, Notranjske. Vsi po vrsti so poudarjali, da so prišli podpret slovensko glasbo, čeprav glasba s harmoniko ni edina slovenska glasba, je pa, kot so dejali, tista "ta prava", "goveja".