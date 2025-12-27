Shod harmonikarjev v središču Ljubljane minil brez incidentov

T. i. shod v podporo slovenski glasbi, ki je včeraj potekal v Ljubljani, je bil prijavljen, za varovanje pa so bili zadolženi policisti. Kot so danes sporočili s PU Ljubljana, je shod potekal mirno, brez kršitev.
Kot smo poročali, so harmonikarji v prestolnico prišli iz različnih delov države. V dobri uri so odigrali venček domačih pesmi, med drugim skladbe, kot so V dolini tihi, Na Golici, Veseli Ribn'čan, Čebelar in Večer na Robleku.
Čeprav je nastop na začetku sovpadel z obiskom dedka Mraza, so harmonikarji različnih generacij kljub nizkim temperaturam z glasbo in petjem vztrajali dobro uro, pri tem so jih spodbujali tudi obiskovalci z različnih koncev Slovenije. Poslušalci so bili iz Ljubljane, z Gorenjske, Dolenjske, Notranjske. Vsi po vrsti so poudarjali, da so prišli podpret slovensko glasbo, čeprav glasba s harmoniko ni edina slovenska glasba, je pa, kot so dejali, tista "ta prava", "goveja".
Kot je pred dnevi za STA povedal pobudnik shoda Silvo Mesojedec, ideja o shodu izhaja iz njegovega obiska prestolnice, kjer je bilo slišati trubače in praktično nič slovenske glasbe, kar se mu zdi nesprejemljivo.
Po njegovih besedah so trubači v centru Ljubljane preglasili osamljenega harmonikarja. Dogajanje je posnel, ob vrnitvi domov pa se mu je utrnila misel, da bi na dan samostojnosti in enotnosti pozval harmonikarje in ostale glasbenike, da obeležijo slovensko glasbo. Kot je še povedal, se mu zdi resnično nedopustno, da v glavnem mestu Slovenije tako turisti kot Slovenci ne slišijo slovenske glasbe.
Kot je Mesojedec zapisal na družbenem omrežju Facebook, bodo podoben shod organizirali tudi prihodnje leto, 26. 12. 2026.
