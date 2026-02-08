Naslovnica
Slovenija

Shod neonacistov v Kopru: prižigali bakle in iztegovali desnico

Koper, 08. 02. 2026 10.02 pred 1 uro 3 min branja 110

Avtor:
A.K. STA
Policija (splošna)

V središču Kopra se je v petek zvečer na shodu zbrala skupina neonacistov, ki je prižigala bakle, vpila žaljivke in razkazovala nacistične simbole. Policija, ki je shod spremljala, obravnava sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter prekrškov zaradi uporabe nacističnih simbolov.

Na profilu skrajno desne skupine Slovenska obrambna straža na družbenem omrežju Instagram so po poročanju Primorskih novic objavili fotografijo 14 zamaskiranih oseb v središču Kopra. Nekateri držijo zastavo s keltskim križem, nekateri imajo iztegnjeno desnico v nacistični pozdrav. Posnetki niso več dostopni.

Shod, ki se je končal pred Centrom mladih Koper, kjer je takrat potekal glasbeni dogodek, sta po poročanju Primorskih novic spremljala dva policista v civilnih oblačilih. Policija je Center mladih že pred dogodkom obvestila o možnem prihodu neonacistov, zato so v centru za glasbeni dogodek okrepili varovanje. Po navedbah časnika naj bi skupina pred centrom skandirala ime enega od raperjev, ki pa naj na dogodku ne bi bil prisoten.

FOTO: Luka Kotnik
FOTO: Luka Kotnik

Policijska uprava Koper je na novinarska poizvedovanja sporočila, da javni shod ni bil prijavljen, da so zaenkrat ugotovili, da se je za krajši čas zbrala skupina 14 ljudi in izražala mnenja na prostem v Kopru ter da so zatem posamezniki iz iste skupine pred Centrom mladih v Kopru, kjer je potekal koncert, krajši čas kršili javni red in mir ter se nato razbežali po Kopru.

Policija zbira obvestila o organizatorju in kršitvah v skladu z zakonom o javnih zbiranjih. Poleg tega obravnava sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, zaznala pa je tudi elemente prekrška po zakonu o varstvu javnega reda in miru, ki opredeljuje prepoved uporabe simbolov nacistične ali fašistične ideologije.

Policisti so že identificirali posamezne kršitelje, preiskava pa še poteka, so povedali in dodali, da bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo in da bodo izvedeni tudi prekrškovni postopki.

Po poročanju Primorskih novic je na omenjeni fotografiji na Instagramu eden od moških z iztegnjeno desnico v nacistični pozdrav Demien Fritz, ki naj bi bil znani neonacist in domnevno organizator dogodka konec januarja na glasbenem dogodku v Luciji, kjer so prav tako razkazovali nacistične simbole.

V Zvezi združenj borcev NOB Slovenije so v današnji izjavi za javnost najostreje obsodili "neonacistični shod v Kopru, na katerem so posamezniki z javnim razkazovanjem nacističnih simbolov in nacističnega pozdrava odkrito poveličevali ideologijo, odgovorno za množične zločine, okupacijo slovenskega ozemlja ter neizmerno trpljenje prebivalstva med drugo svetovno vojno".

Poudarili so, da takšna dejanja niso mnenje in niso svoboda izražanja, ampak gre za protipravno ravnanje, ki je v Sloveniji prepovedano.

"Javno razkazovanje teh simbolov je neposredna žalitev spomina na padle borce narodnoosvobodilnega boja, na talce, internirance, izgnance in vse žrtve okupatorjev. Hkrati predstavlja nevarno relativizacijo zgodovine in poskus normalizacije ideologije, ki je v temeljnem nasprotju z ustavno ureditvijo Republike Slovenije," so navedli v zvezi združenj borcev.

Od pristojnih organov zahtevajo dosledno uveljavitev zakonodaje, jasno ugotovitev odgovornosti organizatorjev in udeležencev ter ničelno toleranco do poveličevanja nacizma in fašizma v javnem prostoru.

"Zgodovina nas uči, da se fašizem ne ustavi sam. Ustavljen je bil z odporom, pogumom in žrtvami. Dolžnost današnje družbe pa je, da ga prepozna in zatre že ob prvih znakih," so poudarili.

shod koper neonacizem

Parkirni kaos: premalo parkirišč ali preveč avtomobilov?

KOMENTARJI110

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marker1
08. 02. 2026 11.39
Na cestah in ulicah razgrajate samo levičarji. Desničarji imajo samo kulturen miren shod.
Odgovori
+1
1 0
PoldeVeliki
08. 02. 2026 11.37
Golobovi Sbobodnjaški Koperčani so imeli občinsko sejo pa so se malo pozdravili kot se je včasih njegov nono.
Odgovori
+1
2 1
peresni
08. 02. 2026 11.36
Seveda bi bilo lahko dokaj najti polItike ki to plačujejo in podpihujejo. Jih kaznovati in jim prepovedati kakršnekoli javne službe in politično dejavnost. Bi bolelo dešnjaki?
Odgovori
+2
3 1
ššajtrga
08. 02. 2026 11.36
39. člen (svoboda Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in. javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja
Odgovori
+0
1 1
ššajtrga
08. 02. 2026 11.37
Svoboda izražanja
Odgovori
0 0
za_vse_sem_sam
08. 02. 2026 11.39
čisto vse pa ni svoboda govora.
Odgovori
0 0
Castrum
08. 02. 2026 11.36
Strašno kaj se dogaja v Evropi. Skrajna desnica se dviguje. Razlogi za porast so različni, dejatvo pa je, da je glavni vzrok za porast skrajne desnice - levičarski ekstremizem v zadnjem dwaetletju.
Odgovori
+0
2 2
macolagobec
08. 02. 2026 11.36
Mahnič pa je z bebbavo izjavo okoli slovenskega ICE naredil SDS-u nepopravljivo škodo. Sedaj bodo levuharjivoluharji to zlorabljali na take in drugačne načine in vse pripisali SDS-u.
Odgovori
+0
1 1
daedryk
08. 02. 2026 11.35
s keltskim krscanstvom nas res veze v en rod, smo del sirsega obcestva! res! v sloveniji je sicer 250k R1a-M458 (zahodnih slovanov), 800k R1a-Z280 (vzhodnih "slovanov" oziroma antov), 100k nemcev, nekaj italijanov in madzarov, ostali so v glavnem nekaksni iliri. kaj od tega je slovensko ni tezko razumeti.
Odgovori
0 0
luckyss.1
08. 02. 2026 11.34
Sicer pa Koper je trdnjava Golobizma. Tudi predniki Roberta Goloba so bili na strani Italije med drugo svetovno vojno.
Odgovori
+4
5 1
mate08
08. 02. 2026 11.34
Ene same nacistične svastike ni bilo na shodu!! za pozdrav z desno pa vprašite fajonko...kako to izgleda!
Odgovori
+0
2 2
macolagobec
08. 02. 2026 11.34
To so isti levuharski provokatorji kot v Ljubljani. Izdajajo se za skrajne desničarje, so pa angažirani s strani komunističnegakučanističnegalopovističnega režima, ki potem njihovo početje preko režimskih medijev obesijo za vrat politični desnici. Policija jih pa pusti seveda pri miru. Mariborsko vardo so policaji takoj "naskočili", čeprav niso delali nobenih izgredov na javnih površinah.
Odgovori
+5
6 1
Uporabnik1921539
08. 02. 2026 11.33
ko so problem in kriminslci pripadniki bakrenih-ni govira o kakem imenu in priimku.Tu,ko nihce nikomur noce nic....obratno.Zakaj dvolicnost?
Odgovori
0 0
Panter 63
08. 02. 2026 11.32
Glavno da vam je Thompson vsakodnevno na jedilniku. Slovenciljni, pometajta pod svojim pragom po tem poglejte čez ograjo kaj delajo sosedi. Daleč od tega da sta idealni, ne glede kaj si vi mislili.
Odgovori
+3
3 0
peresni
08. 02. 2026 11.40
Izgleda da si edini ki gleda čez ograjo? Ampak to ni ograja ..to je tvoje gnezdo.
Odgovori
0 0
luckyss.1
08. 02. 2026 11.31
Z iztegnjeno desnico so se pozdravljali že Rimljani 2000 let nazaj tako, da ne vem kaj je tukaj narobe ? Verjetno bi bilo najbolje, da se vsem zemljanom odreže desna roka.
Odgovori
+4
8 4
Fluxx
08. 02. 2026 11.32
Prof. Lucky koncno povedal kam sodi
Odgovori
-4
0 4
peresni
08. 02. 2026 11.34
Dovolj bi bilo, da se razišče politike ki to podpirajo in jim kaznovati in dati prepoved javnih služb.
Odgovori
-1
0 1
primoz1984
08. 02. 2026 11.35
si se končno pokazal kam sodiš...fuj fašo🤮🖕
Odgovori
-2
0 2
JAZsemTI
08. 02. 2026 11.29
Po vsej Evropi se naci-fašizem dviga na površje. To je bilo za pričakovati, ker so “leta suhih krav” idealna za njegov razcvet. Če ZDA napadejo Iran in bo šla cena nafte v nebo bo EU razpadla, ker bo šel vsak po svoje reševat svojo kožo. In nekako se mi dozdeva, da gre (pre)močna, povezana Evropa amerikancem na živce saj si bi veliko lažje premikali figurice kot pa monolit🤔
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
08. 02. 2026 11.28
Če bi po drugi vojjmi dobili demokraciji teh stvari ne bi bilo. Vedeli bi ds ni prav nobena skrajnost
Odgovori
+3
5 2
marker1
08. 02. 2026 11.28
Prepričan sem, da so to bili kar pripadniki levice. Po kulturnem ministrstvu je packal nacistične križe kar funkcionar SD Čosić, pa ga niste pribijali na križ.
Odgovori
+4
7 3
macolagobec
08. 02. 2026 11.37
Ćosić je to delal z namenom, da zadevo pripišejo desnim.
Odgovori
+1
1 0
peresni
08. 02. 2026 11.38
Marker...je po tvoji mami šurglal ata ali kdo drug? Ker si Sherlocka CK Holmes te ne zanima?
Odgovori
0 0
NE-JANŠIZMU
08. 02. 2026 11.28
S D S podporniki....
Odgovori
-6
3 9
Vera in Bog
08. 02. 2026 11.30
Sds je tipična reletivno zmerna levica. Več denarja v javni sektor, zagovarjajo pa veto edino to jih dela malo desno
Odgovori
+2
3 1
luckyss.1
08. 02. 2026 11.33
Koper je trdnjava Golobizma. Golobov dedek je bil pri fašistih. Tako, da vprašanje čigavi podporniki so.
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
08. 02. 2026 11.27
Smešno ena iztegnjena desnica je problem. Kaj pa sistemsko nasilje po vojni ?
Odgovori
+4
8 4
cool1
08. 02. 2026 11.26
Vse poloviti in na goli otok za 50 let.... še vedno je polno fašistov in njihovih potomcev...
Odgovori
-2
6 8
Masturbator
08. 02. 2026 11.28
Tudi komunistov in njihovih potomcev. Glede na to, da so komunisti pobili (in ko je bilo vojne ze zdavnaj konec) veliko,velko vec Slovencev od vseh okupatorjev skupaj....
Odgovori
+5
9 4
bibaleze
