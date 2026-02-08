Shod neonacistov v Kopru: prižigali bakle in iztegovali desnico

Shod, ki se je končal pred Centrom mladih Koper, kjer je takrat potekal glasbeni dogodek, sta po poročanju Primorskih novic spremljala dva policista v civilnih oblačilih. Policija je Center mladih že pred dogodkom obvestila o možnem prihodu neonacistov, zato so v centru za glasbeni dogodek okrepili varovanje. Po navedbah časnika naj bi skupina pred centrom skandirala ime enega od raperjev, ki pa naj na dogodku ne bi bil prisoten.

Na profilu skrajno desne skupine Slovenska obrambna straža na družbenem omrežju Instagram so po poročanju Primorskih novic objavili fotografijo 14 zamaskiranih oseb v središču Kopra. Nekateri držijo zastavo s keltskim križem, nekateri imajo iztegnjeno desnico v nacistični pozdrav. Posnetki niso več dostopni.

Policijska uprava Koper je na novinarska poizvedovanja sporočila, da javni shod ni bil prijavljen, da so zaenkrat ugotovili, da se je za krajši čas zbrala skupina 14 ljudi in izražala mnenja na prostem v Kopru ter da so zatem posamezniki iz iste skupine pred Centrom mladih v Kopru, kjer je potekal koncert, krajši čas kršili javni red in mir ter se nato razbežali po Kopru.

Policija zbira obvestila o organizatorju in kršitvah v skladu z zakonom o javnih zbiranjih. Poleg tega obravnava sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, zaznala pa je tudi elemente prekrška po zakonu o varstvu javnega reda in miru, ki opredeljuje prepoved uporabe simbolov nacistične ali fašistične ideologije.

Policisti so že identificirali posamezne kršitelje, preiskava pa še poteka, so povedali in dodali, da bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo in da bodo izvedeni tudi prekrškovni postopki.

Po poročanju Primorskih novic je na omenjeni fotografiji na Instagramu eden od moških z iztegnjeno desnico v nacistični pozdrav Demien Fritz, ki naj bi bil znani neonacist in domnevno organizator dogodka konec januarja na glasbenem dogodku v Luciji, kjer so prav tako razkazovali nacistične simbole.

V Zvezi združenj borcev NOB Slovenije so v današnji izjavi za javnost najostreje obsodili "neonacistični shod v Kopru, na katerem so posamezniki z javnim razkazovanjem nacističnih simbolov in nacističnega pozdrava odkrito poveličevali ideologijo, odgovorno za množične zločine, okupacijo slovenskega ozemlja ter neizmerno trpljenje prebivalstva med drugo svetovno vojno".

Poudarili so, da takšna dejanja niso mnenje in niso svoboda izražanja, ampak gre za protipravno ravnanje, ki je v Sloveniji prepovedano.

"Javno razkazovanje teh simbolov je neposredna žalitev spomina na padle borce narodnoosvobodilnega boja, na talce, internirance, izgnance in vse žrtve okupatorjev. Hkrati predstavlja nevarno relativizacijo zgodovine in poskus normalizacije ideologije, ki je v temeljnem nasprotju z ustavno ureditvijo Republike Slovenije," so navedli v zvezi združenj borcev.

Od pristojnih organov zahtevajo dosledno uveljavitev zakonodaje, jasno ugotovitev odgovornosti organizatorjev in udeležencev ter ničelno toleranco do poveličevanja nacizma in fašizma v javnem prostoru.

"Zgodovina nas uči, da se fašizem ne ustavi sam. Ustavljen je bil z odporom, pogumom in žrtvami. Dolžnost današnje družbe pa je, da ga prepozna in zatre že ob prvih znakih," so poudarili.