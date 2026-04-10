Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Shod pred parlamentom: 'Korupcija je rak rana Slovenije'

Ljubljana, 10. 04. 2026 16.23 pred 1 uro 1 min branja 130

Avtor:
M.V.
Protikorupcijski shod na Trgu Republike

Ob robu ustavnovne seje DZ na Trgu republike poteka protikorupcijski shod, ki ga organizira Aleš Primc, nanj pa so v preteklih dneh pozivali tudi v SDS. Predsednik stranke Janša je zbrane prišel pozdraviti.

Na shodu pred državnim zborom se je zbralo več sto ljudi, ki so s seboj prinesli transparente in slovenske zastave ter zapeli Prešernovo Zdravljico. Kot je povedal govornik Aleš Primc, je "korupcija rak rana Slovenije".

Zbrane je prišel pozdraviti tudi prvak SDS Janez Janša.

Za naše kamere so spregovorili tudi nekateri udeleženci shoda. Pozvali so k sodni obravnavi korpucijskih praks in posameznikov, ki naj bi bili v njih vpleteni. Pri tem so imeli v mislih predvsem nedavno objavljene prisluhe.

"To, kar je bilo v prisluhih, je pod vsako kritiko in če ne bomo odšli s temi zadevami na sodišče in procesuirali te ljudi, ne bo dobro tej Ljubljani," je dejal eden od udeležencev protesta. Drugi je bil kritičen do dejanj Golobove vlade v minulem mandatu. "Kaj je ta vlada naredila? Vse je naredila na pol in štiri leta vladala."

"Voda je dragocena, celo v ustavi je. Tudi Nika Kovač se je borila za čisto vodo in kje je sedaj," pa se je spraševala ena od udeleženk.

shod korpucija državni zbor Aleš Primc

32 novih, manj žensk, Janša drugi najstarejši

KOMENTARJI130

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SloButale
10. 04. 2026 17.58
Ko prebereš Aleš Primc ti je vse jasno. Kar Janez naroči, Primc naredi, kar pade na kolena pred Janezom. In res prava struja protestira proti kurupciji. In potem patetično zbrane pride pozdravit Janez, ki pošte ne prevzema, da tečejo dnevi v prid zastaranju. Ampak ON lahko. ON lahko vse.
Odgovori
0 0
Veščec
10. 04. 2026 17.56
primc,dej jim kej za pod zob,drugač,ti bodo ob pol sedmih že zaspal,pa to
Odgovori
-1
0 1
jugalo
10. 04. 2026 17.52
Pravi stavkajo…to je na žalost dokazano da Sloveniji ni pomoči… ko si tak hudo opran v glavo je to to …
Odgovori
-1
0 1
Dobro opazujem
10. 04. 2026 17.52
To kar pocne sds je res ugabno. Na vsak nacin zeli priti na stolcek,da koncno unici Slovenijo. Upam ,da mu predsednica ne bo dala mandata,ce je seveda drzavotvorna in postena, ker mandatar Slovenije ne more bit pravnomocno obsojenec in ni razreseno kar je pocel z tujci iz Izraela pred volitvami. Sedaj samo upamo ,da res ne dobimo take vlade ,da nas bo vse postene sram povedat v tujini od kod prihajamo in kdo nam vodi drzavo. Meni osebno ni vsec noben politik,ki je bil ze bilo kdaj obsojen in v zaporu,ker imam visoke moralne vrednote. Tisti,ki to prezrejo je pa res zalostno, da se ne zavedajo kaj pocnejo svojim zanamcem in kaksno sramoto nam delajo vsem postenim ljudem v drzavi. Ce mislite,da bo kaj boljse v Sloveniji zaradi desnice je samo utvara in metanja peska v oci. Zaradi njih nismo nikoli napredovali mali ljudje na koncu pa za njimi cistijo in garajo nasledniki, da se ne utopimo zaradi velikih apetitov desnicarjev.
Odgovori
+0
3 3
športnik66
10. 04. 2026 17.52
Tale Aleš Primc je šele cvetka-nikoli nikjer ni bil izvoljen, pa se še vedno povsod zraven baše. Le kaj mu ni jasno-folk te noče človek! Sedi doma in daj mir. Še čudno, da Pavle Rupar ni na ta zbor prišel. No, njega je po dobljenih 0,00 % glasov na volitvah pa mogoče le pamet srečala.
Odgovori
+1
3 2
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
10. 04. 2026 17.52
Sama mladina vidim...
Odgovori
+0
2 2
300 let do specialista
10. 04. 2026 17.51
Bravo za zbor! Leva mafija naj rdi še naprej.
Odgovori
+0
2 2
mikpiki191
10. 04. 2026 17.51
Kaj ta shod je bil prijavljen,vprašam za prijatelja😅
Odgovori
-2
1 3
Taubi999
10. 04. 2026 17.51
Moram priznati, da mediji znate s fotkami narediti veliko množico. Fotka z druge strani trga pa kaže, da je bilo ljudi zelo malo. Tako da pompoznost štrajka ni prišla do odmeva.
Odgovori
+0
2 2
ata_jez
10. 04. 2026 17.50
Duhovito tole, ko katerakoli stranka v Sloveniji podpira 'boj proti korupciji'. Za crknit smešno. :-(
Odgovori
+3
3 0
pivka1
10. 04. 2026 17.49
sami osnovnošolco do 4.razreda 🤣
Odgovori
+4
5 1
korcula1
10. 04. 2026 17.46
Kučan je imel prav, narod je butast
Odgovori
+5
8 3
4krogci
10. 04. 2026 17.46
Protest z sds zastavicami…OK…zakaj je pol sds ce je tko proti korupciji (dejanja ze 30let kazejo drugace) podpru Stevota za predsednika DZ…nenazadnje je policijo mogu zapustit ravno zaradi prejemanja podkupnin 🙈🙈
Odgovori
+6
8 2
daiči
10. 04. 2026 17.46
Kva mate pa vsi tolk prot temu antikorupciskemu zboru za povedat. A k so pa vaši nevladni zrakomesavci kolesarl 2 let ob petkh vm je blo pa prov?
Odgovori
-3
5 8
daiči
10. 04. 2026 17.47
A ste sploh poslusal govorce?
Odgovori
+4
5 1
Opazujemvas007
10. 04. 2026 17.45
Sama mladina 70 +
Odgovori
+11
11 0
10. 04. 2026 17.50
A so se delili sendviči in pingo sok? 🤮💩
Odgovori
0 0
Infiltrator
10. 04. 2026 17.43
Tudi teli niso vredni zaupanja!
Odgovori
+5
7 2
zibertmi
10. 04. 2026 17.42
protestnike je zbral iz cele slovenije.par sto.lekako je prišel do toliko glasov na volitvah,če ga v celi sloveniji podpira par ne ravno razgledanih ljudi
Odgovori
+7
9 2
kekyooo
10. 04. 2026 17.49
če si si pogledal strukturo volivcev je bilo ogromno mladih, ki pa smo bili ob tej uri še v službi! kje bi ti vedel k si socialkar frej 24 ur na dan.
Odgovori
+0
1 1
Stauffenberg
10. 04. 2026 17.41
Uboga raja-sploh ne vedo kaj jih čaka.
Odgovori
+6
9 3
Magnetek
10. 04. 2026 17.40
Zal so vsi politiki pokvarjeni. Vsi morjo pihat v isto smer, drugac jih zmeljejo... tak je to pri nas... n In nic nebo bolje, kdorkoli bo prisel na oblast
Odgovori
+5
6 1
mikpiki191
10. 04. 2026 17.40
In zadnjega baje nebo več potrebnega plačevanja 1% za oskrbo,kaj božičnica še ostane?
Odgovori
+4
4 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641