Shod pred parlamentom: 'Korupcija je rak rana Slovenije'

Na shodu pred državnim zborom se je zbralo več sto ljudi, ki so s seboj prinesli transparente in slovenske zastave ter zapeli Prešernovo Zdravljico. Kot je povedal govornik Aleš Primc, je "korupcija rak rana Slovenije".
Zbrane je prišel pozdraviti tudi prvak SDS Janez Janša.
Za naše kamere so spregovorili tudi nekateri udeleženci shoda. Pozvali so k sodni obravnavi korpucijskih praks in posameznikov, ki naj bi bili v njih vpleteni. Pri tem so imeli v mislih predvsem nedavno objavljene prisluhe.
"To, kar je bilo v prisluhih, je pod vsako kritiko in če ne bomo odšli s temi zadevami na sodišče in procesuirali te ljudi, ne bo dobro tej Ljubljani," je dejal eden od udeležencev protesta. Drugi je bil kritičen do dejanj Golobove vlade v minulem mandatu. "Kaj je ta vlada naredila? Vse je naredila na pol in štiri leta vladala."
"Voda je dragocena, celo v ustavi je. Tudi Nika Kovač se je borila za čisto vodo in kje je sedaj," pa se je spraševala ena od udeleženk.
