Shod pred parlamentom: 'Korupcija je rak rana Slovenije'

Na shodu pred državnim zborom se je zbralo več sto ljudi, ki so s seboj prinesli transparente in slovenske zastave ter zapeli Prešernovo Zdravljico. Kot je povedal govornik Aleš Primc , je "korupcija rak rana Slovenije" .

Za naše kamere so spregovorili tudi nekateri udeleženci shoda. Pozvali so k sodni obravnavi korpucijskih praks in posameznikov, ki naj bi bili v njih vpleteni. Pri tem so imeli v mislih predvsem nedavno objavljene prisluhe.

"To, kar je bilo v prisluhih, je pod vsako kritiko in če ne bomo odšli s temi zadevami na sodišče in procesuirali te ljudi, ne bo dobro tej Ljubljani," je dejal eden od udeležencev protesta. Drugi je bil kritičen do dejanj Golobove vlade v minulem mandatu. "Kaj je ta vlada naredila? Vse je naredila na pol in štiri leta vladala."

"Voda je dragocena, celo v ustavi je. Tudi Nika Kovač se je borila za čisto vodo in kje je sedaj," pa se je spraševala ena od udeleženk.