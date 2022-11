Shod za RTV: 'Za zavod brez političnih igric, kadrovanj in burlesk'

"Mi kot državljani smo se dolžni aktivirati in zagovarjati v medijskem sistemu tiste vrednote in načela, ki so ključne za njegovo demokratično delovanje, " je povedala Sandra Bašič Hrvatin , profesorica na fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.

"Zbrali smo se za zmago neodvisnih kritičnih medijev, neodvisnih kritičnih novinark in novinarjev, za zmago javne, kakovostne, profesionalne, pokončne in neodvisne radiotelevizije," je ob začetku shoda izpostavila novinarka Radia Slovenija Tatjana Pirc .

A na "zavajanje" nasprotnikov referenduma opozarjajo v Inštitutu 8. marec. "Druga stran komunicira, da je to referendum proti prispevku RTV oziroma da je to referendum o dvigu prispevka RTV. A to je laž, ki absolutno ne drži," je dejala Kristina Krajnc iz inštituta. Opozorili pa so še na to, da naj bi nasprotniki referenduma o podpornikih referenduma na družbenih omrežjih objavljali lažne vsebine.

"V ospredju vidimo eno skupinico ljudi, ki stavkajo in vdirajo v studie. Ta skupinica v imenu celotnega kolektiva 2200 delavcev tempira dialog in razpravo. Dejansko pa je njihovo ravnanje uzurpacija," je povedal Tino Mamić , podpredsednik združenja novinarjev in publicistov.

V Združenju novinarjev in publicistov, kjer noveli zakona nasprotujejo, pa so opozorili, da je bila ta sprejeta brez javne razprave in jo označili za uzurpacijo.

Dogodek so organizirali Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Zavod za kulturo raznolikosti Open in prijatelji kampanje RTV je zakon.

Shoda so se med drugim udeležili novinarka Miša Molk , slovenski športni strelec Rajmond Debevec , pesnik in pisatelj Andrej Rozman Roza ter televizijski voditelj Marcel Štefančič , ki so spregovorili o pomenu izglasovanja novele zakona o RTVS na nedeljskem referendumu. Za glasbene točke pa so poskrbeli Vlado Kreslin, Rudi Bučar , Zoran Predin in Fed Horses .

Svet delavcev je soglasno ugotovil, da generalni direktor v referendumski kampanji sodeluje netransparentno, saj ni jasno, kdaj nastopa kot generalni direktor in kdaj kot fizična oseba. Po mnenju sveta delavcev je nastalo tudi nasprotje interesov, saj ima generalni direktor osebni interes, da prepreči uveljavitev novele, ki ukinja njegovo delovno mesto in uvaja upravo.

Svet delavcev je že pred razpisom referenduma generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha pozval, naj zagotovi dialog o noveli. Člani sveta so razočarani, ker notranje razprave o tako pomembni temi ni bilo in zaposleni niso imeli priložnosti sooblikovati stališča do novele. Namesto tega je generalni direktor enostransko kot fizična oseba vstopil v referendumsko kampanjo, v kateri nasprotuje noveli, so zapisali v svetu.

Svet delavcev na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je na današnji izredni seji soglasno podprl novelo zakona o RTVS, ker iz javnega servisa umika neposredni vpliv politike in povečuje delavsko participacijo. Zaposlene na zavodu in javnost je pozval k udeležbi na referendumu.

Posledice angažmaja generalnega direktorja v kampanji se kažejo tudi v nesodelovanju s svetom delavcev in odložitvi pomembne seje programskega sveta o predlogu programsko-produkcijskega načrta za leto 2023, so prepričani v svetu.

Programski in nadzorni svet RTVS so pozvali, da ugotovita odgovornost generalnega direktorja in ukrepata v skladu s svojimi pristojnostmi. Direktor Televizije Slovenija (TVS) Uroš Urbanija, odgovorna urednica televizijskega informativnega programa Jadranka Rebernik in varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS Marica Uršič Zupan pa naj utemeljeno odgovorijo na pritožbe javnosti o nestrokovnih in pristranskih referendumskih vsebinah na TVS.

Glede kadrovskih težav na ravni celotnega zavoda so ugotovili, da že ogrožajo delovanje posameznih enot. Generalno vodstvo so pozvali, da do prihodnje seje odgovori na konkretno problematiko, izpostavljeno na seji, tako denimo o produkciji Radia Slovenija in produkciji TVS.

Svet delavcev je še ocenil, da so objave notranjih in zunanjih razpisov netransparentne in da se vodstvo ne odziva na izražene kadrovske potrebe. Zahteval je pojasnila o opravljanju nalog v primeru v. d. urednika MMC, generalni direktor pa naj nemudoma imenuje odgovornega urednika v uredništvu MMC, pri čemer naj upošteva mnenje uredništva.

Na seji so nenazadnje ugotovili, da je generalni direktor prekršil participacijsko pogodbo, ker z organom soupravljanja ni izvedel skupnega posvetovanja o programsko-produkcijskem načrtu za leto 2023. Programski in nadzorni svet naj glede na njihov poziv še pred obravnavo načrta pozoveta generalnega direktorja, da opravi skupno posvetovanje s svetom delavcev.