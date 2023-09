Shod za znanost: zbrali se bodo zaposleni v visokem šolstvu

Shod pod geslom Pravično plačilo za pošteno delo bo potekal pod okriljem Organizacijskega odbora Shoda za znanost, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Univerze v Ljubljani (UL), Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici. Podpira pa ga tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

Kot navajajo na UL, so strokovne službe ključne pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela tako na univerzah kot na raziskovalnih inštitutih. "V vodstvu UL si prizadevamo in podpiramo prizadevanja za dostojno plačilo strokovnih delavcev, predvsem pa za enake možnosti in enako plačilo za podobna delovna mesta znotraj javnega sektorja, saj so delavci na podobnih delovnih mestih zelo različno plačani znotraj različnih segmentov javnega sektorja," je izpostavil rektor UL Gregor Majdič.

Glavni tajnik UL Mihaela Bauman Podojsteršek je dodala, da je nesprejemljivo, da imajo strokovne sodelavke in sodelavci, zaposleni na univerzi, v primerjavi z drugimi zaposlenimi v javnem sektorju, na podobnih delovnih mestih, nižje plače.

"Čeprav je celotno področje znanosti in raziskovalnega dela v naši državi zapostavljeno, je delo laborantov, tehnikov, knjižničarjev, računalničarjev, lektorjev, vzdrževalcev, kartografov, arhivarjev, zaposlenih na mestih v podporo raziskovalnih programov in različnih projektov, administrativnih delavk in delavcev ter vseh ostalih strokovnih (so)delavcev toliko pogosteje spregledano ali razumljeno kot samoumevno," pa opozarjajo na Svizu.

"Čas je, da pristojni prepoznajo zahtevnost in specifičnost dela, ki ga opravljajo različni kadri v znanosti in izobraževanju, ki nudijo podporo študentom, pedagogom, profesorjem in raziskovalcem," so poudarili. Primerno plačilo za zahtevno delo je po njihovih besedah nujno za ohranitev kadra, kakovosti opravljanja tovrstnega dela ter razvoj znanosti in izobraževanja.

Shod za znanost se bo ob 13. uri začel na Kongresnem trgu pred ljubljansko univerzo. Zadnji shod za znanost je sicer potekal aprila lani, ko so opozarjali na ponovno degradacijo raziskovalne dejavnosti.